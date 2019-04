Stoltenberg: Spojenci musia viac prispievať na kolektívnu obranu NATO

NATO podľa jeho slov musí byť férová, čestná aliancia, aby ostalo silné.

Washington 3. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu členské krajiny Severoatlantickej aliancie vyzval, aby vynakladali viac finančných prostriedkov na obranu s cieľom splniť dvojpercentný rozpočtový cieľ, informovala agentúra DPA. Stoltenberg podľa nej prikývol na opakované naliehanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby spojenci USA prevzali viac záťaže.



"Spojenci musia viac vynakladať na obranu. Je to jasný odkaz prezidenta Trumpa a tento odkaz má ozajstný vplyv," povedal Stoltenberg a dodal, že členské krajiny prestali krátiť rozpočty a zvyšujú svoje výdavky na obranu.



NATO podľa jeho slov musí byť férová, čestná aliancia, aby ostalo silné. "V ideálnom svete by sme na obranu nemuseli míňať žiadne peniaze. Nežijeme však v ideálnom svete," uviedol šéf Aliancie na stretnutí na pôjde amerického Kongresu.



Európski spojenci a Kanada už zvýšili svoje rozpočty o spolu v prepočte viac ako 36 miliárd eur, uvádza sa vo výročnej správe NATO za rok 2018, ktorú Stoltenberg predstavil v marci. Aliancia očakáva, že do konca budúceho roka táto suma narastie na takmer 89 miliárd eur (100 miliárd dolárov).



Stoltenberg počas prejavu v Kongrese pripustil, že medzi členskými krajinami sú rozdiely ohľadom obchodu, jadrovej dohody s Iránom a klimatickej zmeny, no zdôraznil, že Aliancia nezhody prekonala aj v minulosti a zostala sústredená na spoločnú obranu.



Stoltenberg sa vyjadril aj na adresu Ruska a zdôraznil, že Aliancia si neželá novú studenú vojnu. Dialóg s Moskvou sa podľa jeho slov zlepšil, no stále to bude "ťažký vzťah". Šéf NATO bránil odstúpenie USA od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) s Ruskom a dodal, že došlo k jej porušeniu zo strany Moskvy. "Znovu vyzývam Rusko, aby dodržiavalo INF," povedal.



"Nechceme nové preteky v zbrojení. Nechceme novú studenú vojnu. Ale nesmieme byť naivní," uviedol Stoltenberg a sľúbil, že v Európe nebudú rozmiestnené ďalšie americké rakety a že NATO nemá záujem o umiestnenie rakiet odpaľovaných zo zeme na starom kontinente.