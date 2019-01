Stoltenberg: Výzvy Trumpa na zvýšenie výdavkov v NATO nosia výsledky

Členovia Aliancie majú podľa neho vynaložiť do konca budúceho roka na obranu dodatočných 100 miliárd dolárov (približne 88 miliárd eur).

New York 28. januára (TASR) - Nátlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na partnerov v NATO, aby zvýšili výdavky na obranu, sa ukazuje ako účinný. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg to uviedol v nedeľňajšom rozhovore pre americký spravodajský kanál Fox News, z ktorého citovala v pondelok agentúra DPA.



Členovia Aliancie majú podľa neho vynaložiť do konca budúceho roka na obranu dodatočných 100 miliárd dolárov (približne 88 miliárd eur). "Vidíme, že tento jasný odkaz prezidenta Trumpa má účinok," povedal.



Šéf Bieleho domu predtým ostro kritizoval spojencov, ako je Nemecko, za to, že ich obranné rozpočty zďaleka nedosahujú cieľovú úroveň, stanovenú v NATO na dve percentá hrubého domáceho produktu danej členskej krajiny.



"Teším sa z toho, že nám pomohol rozhýbať sa v otázke deľby nákladov v rámci Aliancie," vyjadril sa Stoltenberg s tým, že je to dôležité pre Európu, ale zároveň aj výhodné pre Spojené štáty. "Pre Spojené štáty je veľkou výhodou mať 28 spojencov. Rusko ani Čína takú výhodu nemajú," zdôraznil.



Podľa Stoltenberga prechádza NATO fázou najrozsiahlejšieho posilňovania od konca studenej vojny. Na otázku týkajúcu sa možného ohrozenia pobaltských štátov zo strany Ruska odpovedal Stoltenberg slovami, že mu nie je známa "nijaká bezprostredná hrozba voči ktorémukoľvek spojencovi v NATO".