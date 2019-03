Stoltenberg vyzval Rusko, aby sa vrátilo k dodržiavaniu zmluvy INF

Stoltenberg pripomenul, že Zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) bola po desaťročia základným pilierom európskej bezpečnosti.

Brusel 4. marca (TASR) - Rusko by sa malo vrátiť k režimu dodržiavania Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF). Uviedol v pondelok popoludní generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v reakcii na krok ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý krátko predtým podpísal výnos o oficiálnom pozastavení účasti svojej krajiny na zmluve podpísanej s USA na konci studenej vojny. Uviedla to tlačová agentúra DPA.



Stoltenberg pripomenul, že INF bola po desaťročia základným pilierom európskej bezpečnosti, a upozornil, že nové rakety, ktoré vyvíja ruská strana, predstavujú "jasné a zjavné porušenie" INF.



"Som absolútne presvedčený, že spojenci NATO budú jednotní, v neposlednom rade aj preto, že to tak bolo po celé desaťročia, pokiaľ ide o problematiku rakiet stredného doletu v Európe," spresnil šéf Aliancie.



Moskva a Washington sa navzájom obviňujú z nedodržiavania INF, dosiahnutej medzi USA a bývalým Sovietskym zväzom v roku 1987. Americký prezident Donald Trump vo februári vyhlásil, že Washington začne proces odstúpenia od zmluvy, ktorý zavŕši do šiestich mesiacov. Putin reagoval vyhlásením, že svoju účasť pozastaví i Rusko. INF zakazovala strely odpaľované z povrchu zeme s dosahom 500 až 5500 kilometrov.



"Budeme trpezliví, budeme umiernení, budeme jednotní a koordinovaní," vysvetlil Stoltenberg a opäť zopakoval, že NATO nemá v úmysle rozmiestňovať nové jadrové zbrane vystreľované zo zeme na území Európy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)