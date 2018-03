Storočná seniorka zabránila katastrofe v domove pre dôchodcov

Hasiči pre Severonemecký rozhlas (NDR) potvrdili, že nebyť zásahu seniorky, mohlo dôjsť v domove k tragédii.

Hamburg 19. marca (TASR) - Najstaršia obyvateľka domova pre skôr narodených v Rhauderfehne v okrese Leer v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko zabránila v nedeľu ráno katastrofe.



Storočná duchaprítomná seniorka nechtiac prevrhla rozpálenú nočnú lampu, ktorá spadla na vlnenú deku na podlahe. Keď začínajúci proces horenia pocítila spiaca, na lôžko upútaná chovankyňa domova, prebrala sa a duchaprítomne vyliala na tlejúcu deku fľašu minerálnej vody.



Hasiči pre Severonemecký rozhlas (NDR) potvrdili, že nebyť jej zásahu, mohlo dôjsť v domove ku katastrofe.



Vďaka nainštalovaným poplašným zariadeniam sa do medzičasom zadymenej izby dostavili aj členovia personálu, ktorú tlejúcu vec vyhodili cez okno.



"Hrdinka momentu" putovala preventívne s podozrením na priotrávenie sa dymom do nemocnice, medzičasom sa však už mohla do domova vrátiť.