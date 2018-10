Stovky Afgancov zablokovali hlavnú cestu, protestujú proti zabíjaniu

V okrese došlo tento týždeň už k druhej ozbrojenej zrážke medzi vojakmi a militantmi, ktorá si vyžiadala životy civilistov.

Kábul 24. októbra (TASR) - Stovky afganských dedinčanov zablokovali v stredu hlavnú cestu v provincii Nangarhár na východe krajiny, aby touto formou odsúdili zabíjanie civilistov počas prebiehajúcej armádnej operácie proti tamojším militantom.



Protestné zhromaždenie sa konalo na ceste spájajúcej provinčné hlavné mesto Džalalabad a hraničný priechod Túrcham so susedným Pakistanom, vysvetlila tlačová agentúra AP.



Hovorca guvernéra provincie Nangarhár uviedol, že prebieha vyšetrovanie s cieľom presne zistiť, koľko civilistov zahynulo v okrese Rúdát.



Dedinčania v Surch Rúd priniesli do úradu guvernéra v tomto okrese päť tiel svojich spoluobyvateľov a vyhlásili, že ich zabili počas nočného zásahu afganských síl. Okres Surch Rúd sa nachádza na severe provincie Nangarhár.



Vo východnom Afganistane, predovšetkým v provincii Nangarhár, sú aktívni militanti fundamentalistického hnutia Taliban aj extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).