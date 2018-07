Stovky ľudí pochodovali v Nikaraguii na protest proti vláde

Pri zrážkach medzi civilistami a provládnymi polovojenskými zložkami za uplynulý víkend zahynulo ďalších 12 ľudí.

Managua 17. júla (TASR) - Stovky Nikaragujčanov vyšli v pondelok do ulíc hlavného mesta Managua a žiadali spravodlivosť pre obete ďalšej vlny násilností v rámci protivládnych protestov. Pri zrážkach medzi civilistami a provládnymi polovojenskými zložkami za uplynulý víkend zahynulo ďalších 12 ľudí, informuje v utorok agentúra Reuters.



Pondelkového protestu sa zúčastnili príbuzní obetí, ktorí s rakvami s telami svojich blízkych kráčali hlavnými ulicami nikaragujskej metropoly a požadovali pre nich spravodlivosť.



Reuters pripomína, že ozbrojenci lojálni nikaragujskému prezidentovi Danielovi Ortegovi vtrhli cez víkend do Národnej autonómnej nikaragujskej univerzity (UNAN) v Manague, v ktorej sa zdržiavali študenti počas dvoch mesiacov protestov proti prezidentovej vláde a začali na nich strieľať.



Generálny tajomník OSN Antonio Gutteres v súvislosti so zákrokmi uviedol, že skupiny napojené na vládu použili "neprijateľné" represie voči civilistom a vyzval na ukončenie násilia.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo Ortegovu vládu, aby vzala na vedomie výzvy tamojších obyvateľov na okamžité demokratické reformy a vyhlásenie volieb v krajine.



Najnovšie protesty proti vláde, najkrvavejšie od ukončenia občianskej vojny v Nikarague v roku 1990, vypukli v apríli, ich podnetom bola plánovaná sociálna reforma. Demonštranti však medzičasom žiadajú odstúpenie autoritatívneho prezidenta Daniela Ortegu, ukončenie násilia a slobodu tlače.



Pri zrážkach medzi bezpečnostnými silami, vláde blízkymi polovojenskými skupinami a odporcami vlády zahynulo podľa ľudskoprávnych aktivistov už viac než 300 ľudí. Vláda hovorí o približne 50 mŕtvych.



Ortega, ktorý od zámerov znížiť dôchodky v snahe vyplniť trhliny v sociálnom poistení ustúpil, výzvy na rezignáciu a vypísanie predčasných volieb odmieta.