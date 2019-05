Strache chce po zverejnení korupčného videa dokázať svoju nevinu

Obsah videa, ktoré vzniklo v roku 2017 na ostrove Ibiza, však Strache nespochybnil.

Viedeň 21. mája (TASR) - Bývalý vicekancelár a expredseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache, ktorý v sobotu rezignoval na obe funkcie v súvislosti so zverejneným videom odhaľujúcim jeho korupčné správanie, sa v utorok na sociálnej sieti kriticky vyjadril na adresu jeho autorov, píše agentúra DPA.



"Nájdeme tých, čo stoja za nelegálne nakrúteným videom a špinavou kampaňou proti mojej osobe a ja dokážem svoju nevinu!" napísal Strache na Facebooku.



Obsah videa, ktoré vzniklo v roku 2017 na ostrove Ibiza, však Strache nespochybnil. Hovorí na ňom o možných nelegálnych daroch pre FPÖ a údajnej príbuznej istého ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.



Strache jej napríklad navrhoval, aby kúpila bulvárny denník Kronen Zeitung, ktorý by svojím spravodajstvom pomohol FPÖ v predvolebnej kampani. Vo videu spomína aj spôsoby, ako obísť rakúsky zákon o financovaní politických strán, o potenciálnych veľkých kontraktoch vo verejnej infraštruktúre či o privatizačných plánoch týkajúcich sa dodávok vody.



Špecializovaná prokuratúra pre vyšetrovanie ekonomických trestných činy a korupcie (WKStA) informovala, že aktuálne preveruje niekoľko podaní v súvislosti so zverejneným videom.



Zatiaľ nie je známe, kto je autorom videa. Jeho zverejnenie však v Rakúsku vyvolalo pád vlády a s tým spojenú vládnu krízu.