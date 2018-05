Strache: Prerozdeľovanie migrantov nefunguje, treba chrániť hranice EÚ

Počas nadchádzajúceho polročného predsedníctva v Rade EÚ sa chce Rakúsko zamerať práve na tému bezpečnosti a ochrany vonkajších hraníc.

Viedeň 21. mája (TASR) - Rakúsky vicekancelár Heinz-Christian Strache je presvedčený, že Európska únia počas migračnej krízy zlyhala v oblasti schengenského systému, čoho dôsledkom je "mohutná strata dôvery". Strache, predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), to uviedol v rozhovore, z ktorého v pondelok citovala agentúra APA.



Namiesto debaty o prerozdeľovaní migrantov je podľa neho v súčasnosti potrebné predovšetkým posilniť ochranu vonkajších hraníc EÚ. "Netreba debatovať o nútenom prerozdelení utečencov. Prerozdeľovacie kľúče v praxi nefungujú, je to len pseudodebata," povedal Strache, ktorého strana vládne v koalícii s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP).



Čo sa týka politickej orientácie FPÖ, podľa Stracheho strana zotrváva pri svojom kritickom postoji voči EÚ, aj keď sa rakúska vláda označuje za proeurópsku. Na európskej úrovni rakúski slobodní naďalej spolupracujú s partnermi v rámci politickej skupiny Európa národov a slobody (ENF). Tá združuje euroskeptické a krajne pravicové strany, ako sú francúzsky Národný front (FN), talianska Liga Severu alebo česká Sloboda a priama demokracia (SPD).



"Ako rakúski vlastenci sa hlásime k európskemu mierovému projektu. Zároveň budeme naďalej kritizovať chybný vývoj v EÚ," vyjadril sa vicekacelár pred stredajšou cestou do Bruselu, kde sa má prvýkrát zúčastniť na zasadnutí Rady EÚ, a to vo formáte pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.



Strache vyjadril nádej, že FPÖ a partnerské strany dosiahnu úspech v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu, čím by mohli získať úlohu "tretej sily aj na európskej úrovni". Očakáva, že v danom období sa bude viesť debata o budúcej podobe EÚ, pričom budú stáť proti sebe centralisti a federalisti.



Šéf rakúskych slobodných tiež zopakoval, že je za definitívne ukončenie prístupových rokovaní EÚ s Tureckom a zrušenie sankcií voči Rusku.