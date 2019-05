Štrajk pedagógov v Maďarsku na poslednú chvíľu odvolali

Odbory pracovníkov štátnej a verejnej správy (MKKKDSZ) počas marcového štrajku žiadali, aby platy v tejto sfére boli viazané k minimálnej mzde.

Budapešť 29. mája (TASR) - Štrajk pedagógov v Maďarsku, avizovaný na stredu, sa z právnych dôvodov nemohol uskutočniť. Podľa spravodajského servera Infostart.hu to uviedol predseda Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Tamás Szűcs, ktorý dodal, že v Maďarsku je prakticky nemožné zorganizovať prerušenie práce vo verejnej sfére, a preto PDSZ nevylučuje ani možnosť obrátiť sa na medzinárodný súd.



"Zamestnávatelia patrične neplnia svoje povinnosti spolupracovať s odborármi, na druhej strane však ani súdy nereagovali včas na viaceré podnety odborárov týkajúce sa určenia poskytovania minimálnych služieb počas prerušenia práce," spresnil dôvody utorňajšieho zrušenia štrajku Szűcs a zdôraznil, že rezort školstva je "skutočne v hlbokej kríze".



Celoštátny jednodňový štrajk pedagógov na 29. mája vyhlásil predseda PDSZ 1. mája, keď povedal, že vládna moc urobí zrejme všetko pre to, aby štrajku zabránila. PDSZ sa pôvodne chcel pridať k štrajku pracovníkov štátnej a verejnej správy v Maďarsku, ktorý sa konal 14. marca, avšak rezort ľudských zdrojov tomu zabránil. Prácu vtedy prerušilo 7200 zamestnancov.



Odbory pracovníkov štátnej a verejnej správy (MKKKDSZ) počas marcového štrajku žiadali, aby platy v tejto sfére boli viazané k minimálnej mzde. Súčasne však odmietli narastajúce povinné nadčasy a žiadali vrátenie piatich dní dovolenky a započítanie obedovej prestávky do pracovného času.



