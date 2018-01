Štrajky v Grécku proti úsporným opatreniam zasiahli najmä dopravu

Prácu na 24 hodín zastavili vodiči všetkých liniek metra, autobusov a električiek. Na príjazdových cestách pred Aténami sa vytvorili mohutné zápchy, vyplýva z televíznych záberov.

Atény 15. januára (TASR) - Na protest proti novým úsporným a reformným opatreniam vstúpili v pondelok do štrajku v Grécku početní zamestnanci. Protesty zasiahli najmä oblasť mestskej hromadnej a leteckej dopravy, informovala agentúra DPA. Na štrajky okrem toho vyzvali viaceré odborové organizácie.



Prácu na 24 hodín zastavili vodiči všetkých liniek metra, autobusov a električiek. Na príjazdových cestách pred Aténami sa vytvorili mohutné zápchy, vyplýva z televíznych záberov.



Grécky parlament má o príslušných legislatívnych zmenách hlasovať v pondelok večer. Pred jeho sídlom sú už avizované demonštrácie.



Odborová organizácia letiskových dispečerov oznámila, že jej členovia budú štrajkovať od 12.00 do 15.00 h (11.00-14.00 h SEČ). Z tohto dôvodu museli zrušiť početné domáce lety, iné budú štartovať s meškaniami, uviedli letecké spoločnosti. Na tri hodiny prácu pozastavia aj štátni zamestnanci.



Protesty sú nasmerované najmä proti hroziacemu obmedzeniu práva organizovať štrajky. Tie majú byť podľa návrhu zákona v budúcnosti prípustné len vtedy, ak s nimi bude súhlasiť viac než 50 percent členov odborov. Dosiaľ na to stačilo 20 percent a v niektorých prípadoch len rozhodnutie predsedníctva odborovej organizácie.