Nemecká krajne pravicová Strana AfD založila židovskú skupinu

Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) vyvolala verejné pobúrenie založením "židovskej skupiny" vo svojich radoch. Podľa vyjadrenia AfD toto politické krídlo bude bojovať proti masovej imigrácii moslimských mužov, ktorí zastávajú antisemitské názory.



Vedenie strany uviedlo, že skupinu tvorí 19 "Židov v AfD" a podmienkou pre vstup do nej je členstvo v strane a preukázateľné etnické alebo náboženské židovstvo, informovala v nedeľu agentúra Reuters. Krok vyvolal silnú reakciu zo strany nemeckej židovskej komunity, ktorá označila AfD za rasistickú a antisemitskú stranu.



Vo Frankfurte nad Mohanom v nedeľu protestovalo proti novej skupine niekoľko stoviek ľudí, z ktorých mnohí boli zo židovských organizácií.



Vedenie AfD býva opakovane kritizované za svoje vyhlásenia, ktoré bagatelizujú rasové prenasledovanie Židov počas druhej svetovej vojny. Židovské organizácie vrátane Ústrednej rady Židov v Nemecku (ZdJ) vydali pred nedeľňajším pochodom spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú túto stranu a jej politiku.



Vicelíderka parlamentnej skupiny AfD Beatrix von Storchová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag prirovnala ZdJ k "oficiálnym cirkvám", ktoré sú "súčasťou establišmentu". AfD sa stavia do pozície skupiny, ktorá voličom ponúka alternatívu voči etablovaným strednoprúdovým stranám v krajine.



AfD vyťažila z nespokojnosti nemeckej spoločnosti nad prílevom migrantov v rokoch 2015 a 2016. V súčasnosti je najväčšou opozičnou stranou v Nemecku a v parlamente má vyše 90 kresiel.



Nová skupina bude mať svoje sídlo v meste Wiesbaden. "Nie sme náboženská organizácia, ale politická," uviedol líder skupiny "Židia v AfD" Wolfgang Fuhl v nedeľu počas inauguračnej slávnosti. Zdôraznil, že AfD je najviac proizraelskou stranou v Nemecku a podporuje právo židovského štátu na celý Jeruzalem ako svoje hlavné mesto.