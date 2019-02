Strana Fidesz: Maďari si neželajú Gyurcsányovu politiku násilia

Gyurcsány v prejave povedal, že deväť rokov vlády Fideszu síce z politického hľadiska môže byť úspechom, avšak z historického pohľadu je výkon vládnej strany poburujúci.

Budapešť 9. februára (TASR) - Maďari si neželajú prisťahovalcov a ani politiku násilia expremiéra a predsedu opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Ferenca Gyurcsánya. V reakcii na jeho sobotňajší výročný prejav o stave krajiny to podľa agentúry MTI vyhlásila vládna strana Fidesz.



"Expremiér vyzýva na pouličné násilnosti. Gyurcsány už raz zničil krajinu, avšak zrejme by to urobil znova," píše sa vo vyhlásení Fideszu, podľa ktorého predseda DK by na objednávku amerického finančníka Georgea Sorosa vpustil do Maďarska prisťahovalcov.



Gyurcsány v prejave povedal, že deväť rokov vlády Fideszu síce z politického hľadiska môže byť úspechom, avšak z historického pohľadu je výkon vládnej strany poburujúci a vláda premiéra Viktora Orbána je odsúdená na krach.



Podľa predsedu DK vláda Fideszu hovorí iba o migrantoch, avšak o ďalších vážnych otázkach budúcnosti mlčí. Z toho podľa expremiéra vyplýva, že Orbán chce Maďarsko udržiavať v strachu. Maďarom Gyurcsány odkázal, že ak chcú byť skutočnými vlastencami, tak by sa mali Orbánovi vzoprieť.