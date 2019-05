Strany Macrona a Le Penovej získali v EP rovnaký počet 23 kresiel

Národné združenie dosiahlo mierny náskok v počte hlasov a dosiahlo výsledok 23,3 percenta - v porovnaní s 22,4 percenta hlasov pre Macronovu Obrodu.

Paríž 27. mája (TASR) - Centristický blok francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nazvaný Obroda a krajne pravicové Národné združenie (RN) vedené Marine Le Penovou získali v nedeľných voľbách do Európskeho parlamentu rovnaký počet kresiel - po 23 z celkového počtu 79 francúzskych kresiel. V pondelok to ukázali konečné oficiálne výsledky, informovala tlačová agentúra AFP.



Národné združenie dosiahlo mierny náskok v počte hlasov a dosiahlo výsledok 23,3 percenta - v porovnaní s 22,4 percenta hlasov pre Macronovu Obrodu.



Avšak pre Le Penovej stranu je to mierny pokles v porovnaní s jej rekordným výsledkom 24,9 percenta v posledných eurovoľbách v roku 2014.



Zelení dosiahli vo Francúzsku prekvapujúco dobré zisky, tak ako v niekoľkých ďalších krajinách. Francúzskej environmentálnej strane Európa Ekológia - Zelení (EELV) dali voliči 13,5 percenta hlasov, čo je nárast oproti deviatim percentám v roku 2014, a bude mať v europarlamente 13 kresiel.



Le Penová označila výsledky eurovolieb za "víťazstvo ľudu". Politička až donedávna vyzývala Francúzsko na odchod z EÚ, ale teraz tvrdí, že povzbudená krajná pravica zmení Úniu zvnútra.



Hlavná opozičná strana, konzervatívni Republikáni (LR), prudko klesla na 8,5 percenta a získala osem kresiel.



V tejto stredopravicovej strane bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho sa okamžite začalo vzájomné obviňovanie, pričom niekoľko vplyvných straníckych predstaviteľov ukázalo prstom na tvrdé postoje lídra Laurenta Wauquieza. Ten sa totiž snažil získať voličov krajnej pravice a do popredia dával témy ako prisťahovalci a národná identita.



Francúzska ľavica si tiež v eurovoľbách počínala zle, keď radikálna strana Nepoddajné Francúzsko (FI) a niekdajšia vládna Socialistická strana (PS) získali iba po šesť kresiel.