Strany vystupujúce proti junte chcú spoločne zostaviť vládu v Thajsku

Bangkok 27. marca (TASR) - Sedem thajských strán, ktoré vystupujú proti vládnucej vojenskej junte, by chcelo spoločne zostaviť novú koaličnú vládu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Dominantnou silou v uvedenom zoskupení je Strana pre Thajčanov (Pchak pchüa Tchaj, PTP), spriaznená s bývalým premiérom Tchaksinom Šinavatrom. K nej sa pridali lídri ďalších piatich demokratických opozičných strán, ktorí v stredu uviedli, že by v 500-člennej dolnej komore thajského parlamentu mali dovedna obsadiť viac než 250 kresiel. Spoločne s nimi by mala vládu zostaviť ešte jedna menšia strana.



Odvolávajú sa pritom na výsledky nedeľňajších parlamentných volieb, ktoré by po opakovaných odkladoch mali byť oficiálne zverejnené až začiatkom mája. Zatiaľ neboli oznámené ani úplné predbežné výsledky.



Samotný Šinavatra, zosadený z čela vlády pri vojenskom prevrate v roku 2006, tvrdí, že nedeľňajšie voľby boli zmanipulované a poznačené nezrovnalosťami. Vládnuca vojenská junta sa podľa neho týmto spôsobom usiluje udržať sa pri moci.



Už v pondelok sa za víťaza volieb vyhlásila Strana ľudovej moci (Pchak pchalang pračcháčchon, PPP) blízka thajskej vojenskej junte, ktorá vo voľbách zrejme získala najviac hlasov. Zjednotená opozícia by však potenciálne mohla spoločne obsadiť viac poslaneckých kresiel.



Pretrvávajúce nejasnosti ohľadom výsledkov prvých volieb od posledného vojenského prevratu v roku 2014, keď moc v Thajsku prevzala junta, vyvolávajú podľa agentúry Reuters pochybnosti o tom, či v druhej najväčšej ekonomike juhovýchodnej Ázie prispejú k ukončeniu dlhoročnej politickej nestability.