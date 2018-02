Stráže prezidentského paláca v Teheráne postrelili muža s mečom

Pokusy vstúpiť do areálu prezidentského paláca v Teheráne s mečom sú zriedkavé, aj keď nôž či meč je súčasťou slávnostného - najmä tradičného - odevu Iráncov.

Teherán 5. februára (TASR) - Stráže prezidentského paláca v Teheráne spustili paľbu na muža, ktorý sa s mečom snažil dostať do palácového komplexu. Muž bol pri streľbe zranený. S odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru IRNA o tom informovala agentúra AP.



Podľa predstaviteľa bezpečnostných zložiek zraneného 35-ročného muža previezli do nemocnice. Informácie o jeho zdravotnom stave alebo možných motívoch, pre ktoré sa snažil dostať do prezidentského komplexu nie sú známe.



Agentúra IRNA dodala, že mužovi sa podarilo prejsť cez prvé kontrolné stanovište, ktorých je však pred vstupom do paláca ešte niekoľko. Nie je jasné, či sa v čase incidentu v budove nachádzal aj iránsky prezident Hasan Rúhání.



Pokusy vstúpiť do areálu prezidentského paláca v Teheráne s mečom sú zriedkavé, aj keď nôž či meč je súčasťou slávnostného - najmä tradičného - odevu Iráncov. Iránska polícia sa však snaží ľudí presvedčiť, aby chladné zbrane pri sebe nenosili a príležitostne ich aj konfiškuje.