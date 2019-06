Stredné Taliansko postihlo zemetrasenie, cítili ho aj v Ríme

Otrasy boli najviac citeľné v kopcovitej oblasti Castelli Romani ležiacej na východe 3,5-miliónovej metropoly. Vystrašení ľudia vybiehali do ulíc.

Rím 24. júna (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 3,7 postihlo nedeľu večer stredné Taliansko vrátane metropoly Rím. Jeho hypocentrum sa nachádzalo v hĺbke deväť kilometrov a bolo lokalizované 14 kilometrov východne od hlavného mesta, informovala agentúra APA s odvolaním sa na taliansky Inštitút pre geológiu a vulkanológiu (INGV).



Z Ríma, kde sa chveli najmä vyššie budovy, neboli hlásené škody. Otrasy boli najviac citeľné v kopcovitej oblasti Castelli Romani ležiacej na východe 3,5-miliónovej metropoly. Vystrašení ľudia vybiehali do ulíc. Hasičský zbor prijal množstvo telefonátov znepokojených občanov. Z dôvodu vykonania bezpečnostných kontrol bola dočasne pozastavená premávka na linke metra C.



Otrasy bolo cítiť aj na pobreží regiónu Lazio, kam patrí i Rím, ako aj v regióne Abruzzy, ktorý už v minulosti postihli silné zemetrasenia. V dedine Colonna, ležiacej v tesnej blízkosti epicentra zemetrasenia, boli niektoré budovy mierne poškodené. "Kontrolujeme niektoré budovy, ktoré boli poškodené v centre. Nemáme zranených, ale strach bol veľký," povedal starosta obce Fausto Giuliani.



Oblasť vulkanických Albanských vrchov, kde sa najnovšie zemetrasenie vyskytlo, je podľa Carla Melettiho z INGV vystavená stredne vysokému seizmickému nebezpečenstvu. Najsilnejšie historicky zdokumentované zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 5,6 siaha až do roku 1806. Spôsobilo pomerne rozsiahle škody v najbližších mestách, ako napríklad Rocca di Papa či Zagarolo.