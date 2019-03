Stredoškoláci po celom svete zorganizovali štrajk za budúcnosť klímy

Do Svetového štrajku za zmenu klímy sa zapojili aj štyri slovenské mestá: Košice, Liptovský Mikuláš, Žilina a Bratislava.

Štokholm 15. marca (TASR) - V mnohých krajinách sveta sa v piatok koná Svetový štrajk za budúcnosť klímy, ktorého hlavnými aktérmi sú študenti stredných škôl. Tínedžeri sa tak namiesto vyučovania - ale často aj so svojimi učiteľmi - pripájajú k 16-ročnej švédskej gymnazistke Grete Thunbergovej a jej boju proti globálnemu otepľovaniu.



Ako informovala agentúra AFP, organizátori očakávajú, že tento piatok sa uskutoční okolo 1000 zhromaždení a demonštrácií vo viac ako 100 krajinách sveta.



Zhromaždenia sa už medzičasom konali vo Wellingtone, v Sydney, Bangkoku či Hongkongu, kde tínedžeri prostredníctvom transparentov upozornili, že "Neexistuje planéta B", "Ničíte nám budúcnosť" alebo "Ak nebudete konať ako dospelí, my budeme!"



Ako v piatok konštatovali mnohé svetové denníky píšuce o dnešnom Svetovom štrajku za budúcnosť klímy, "mládež je rozhodnutá dosiahnuť, aby jej mocní tohto sveta načúvali".



Tínedžeri sú totiž podľa svojich vlastných slov presvedčení, že "v hre je naša budúcnosť". Zaujímajú sa o to, ako politici plánujú riešiť očakávaný prílev tzv. klimatických utečencov či možné ekonomické vojny vyvolané zmenami klímy.



Mládež otvorene kritizuje štáty sveta za nedodržiavanie klimatických zmlúv uzavretých v Paríži a očakáva, že ich vlády prijmú opatrenia, aby v maximálnej miere spomalili proces globálneho otepľovania.



"Keby klíma bola banka, dávno by bola zachránená," písalo sa napríklad na jednom z transparentov na zhromaždení v Hongkongu.



Greta Thunbergová začala so svojím protestom pred pol rokom, keď každý piatok namiesto vyučovania stála v Štokholme pred budovou švédskeho parlamentu, aby takto svojím štrajkom upozornila na nečinnosť dospelých - najmä však politikov - vo sfére boja so zmenou klímy a jej dôsledkami a upriamila takto aj pozornosť širokej verejnosti na tieto problémy.



Odvtedy vystúpila na mnohých medzinárodných fórach, na ktorých dospelým vyčítala, že svojím prístupom jej generácii "kradnú budúcnosť". K jej piatkovým protestom sa postupne v rôznych mestách sveta pripojili už tisíce jej rovesníkov.



Greta Thunbergová následne založila štrajkové hnutie Piatky pre budúcnosť (Fridays for future).



Za svoje burcovanie za záchranu planéty bola navrhnutá na udelenie Nobelovej ceny za mier za rok 2019.



Podľa časopisu Time je Thunbergová patrí k 25 najvplyvnejším adolescentom sveta. Hitom v médiách i na internete sa stali jej slová z prejavu k delegátom konferencie COP24 v poľských Katoviciach. Prítomným totiž vtedy povedala: "Nie ste dostatočne zrelí, aby ste hovorili o veciach tak, ako sú... Hovoríte, že svoje deti nadovšetko milujete, a napriek tomu im, rovno pred ich očami, kradnete ich budúcnosť".