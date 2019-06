Stredozemné more sa plní plastom, môžu za to aj dovolenkári

Konštatuje to správa, ktorú v piatok zverejnil Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

Bratislava 7. júna (TASR) - V Stredozemnom mori skončí každý rok viac než 500.000 ton plastového odpadu, pričom k tomuto množstvu významne prispievajú aj dovolenkári. Konštatuje to správa, ktorú v piatok zverejnil Svetový fond na ochranu prírody (WWF).



"Mnohí z nás v týchto dňoch plánujú svoju dovolenku v Egypte, Turecku či v krajinách južnej Európy. Štúdia hovorí, že vďaka nám dovolenkárom stúpa v lete množstvo plastového odpadu v niektorých lokalitách, napríklad v Taliansku, až o 30 percent," vysvetľuje riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



V Stredozemnom mori podľa správy v tejto chvíli pláva asi 247 miliárd kusov plastov, pričom v roku 2050 to bude štvornásobok. Správa predpokladá, že polovica plastového odpadu sa do mora dostane z pobrežia a asi 30 percent prinesú rieky z pevniny. Z mora sa potom odpad vyplavuje späť na pobrežie. Každý deň sa na každom kilometri pláže nahromadí päť kilogramov plastových odpadkov.



"Verím, že i tieto čísla prispejú k zmene nášho správania, pretože oddychovať neznamená nechať za sebou spúšť. Musíme si uvedomiť, že Stredozemné more je pomerne uzavreté. Ak sa plastová taška rozloží asi za 20 rokov a plastový pohárik od kávy za 50 rokov, tak to, čo dnes necháme na pláži, tam nájdu ešte deti našich detí," dodáva Plassmann.



Najviac znečistené je podľa správy pobrežie tureckej Cilicie a pláže v okolí Tel Avivu, Alexandrie, Barcelony, Valencie, Benátok či Marseillského zálivu. Organizácia preto plánuje od júla do decembra cestovať po mori a na plážach vysvetľovať turistom a obyvateľom dôsledky plastového znečistenia.



Podľa WWF nesú svoj diel zodpovednosti aj vlády pobrežných krajín. "Všetky krajiny musia pristúpiť k zmenám v systéme – drasticky znížiť produkciu a spotrebu plastov, investovať do zlepšenia procesu recyklácie a opätovného využitia všetkého plastového odpadu," odporúča riaditeľ WWF Stredomorie Giuseppe Di Carlo.



Krajiny okolo Stredozemného mora vyprodukujú ročne 24 miliónov ton plastového odpadu, z toho 72 percent končí v riadnom zbere, väčšinou na skládke. Len 3,9 milióna ton sa recykluje. Ďalších 6,6 milióna ton sa vôbec nevyzbiera a končí v prírode, prípadne sa vyzbiera a končí na nelegálnych skládkach či skládkach, ktoré nespĺňajú limity.