Streľba na Afričanov v Taliansku nevyvolala iba pobúrenie

Macerata/Rím 8. februára (TASR) - Sobotňajšia streľba v uliciach mesta Macerata v centrálnej časti Talianska nevyvolala podľa slov advokáta pravicového radikála, ktorý tam ostreľoval afrických migrantov, iba pobúrenie, ale aj prejavy solidarity s jeho mandantom od občanov Maceraty.



O slovách právnika Giancarla Giulianelliho informovali vo štvrtok tamojšie médiá, ako aj tlačová agentúra APA.



Podľa advokáta si 28-ročný útočník neuvedomuje význam svojho činu. Nie je to však zločinec, ale mladý muž, ktorý urgentne potrebuje pomoc, podčiarkol Giulianelli, ktorý už požiadal o vyhotovenie znaleckého posudku z odboru psychiatrie.



Právnik však hovoril aj o veľkých nedostatkoch talianskych politických činiteľov v prístupe k problematike prisťahovalcov. "Čin môjho mandanta je odsúdeniahodný, avšak je to len špička ľadovca," konštatoval a dodal, že politika márne hľadá odpoveď na migračnú krízu. "Pravica to inštrumentalizuje, ľavica to podceňuje alebo úplne ignoruje," mienil.



Ultrapravicová strana Forza Nuova začala medzičasom so zbierkou finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s obhajobou útočníka. Už vo štvrtok večer by sa v uliciach Maceraty mal uskutočniť protestný fakľový pochod proti ilegálnej migrácii.



Líder strany Roberto Fiore vyhlásil, že strelcov čin bol síce podlý, avšak mesto mimoriadne sužujú dôsledky neregulovaného prisťahovalectva. Občanov Maceraty extrémne znepokojuje výrazná prítomnosť drogových dílerov z Afriky, dodal.



Macerata by v sobotu mala byť dejiskom protirasistickej demonštrácie. Starosta mesta Romano Carancini však apeloval na politické strany, aby na akciu rezignovali, pretože má informácie o konkrétnom nebezpečenstve násilných výtržností počas nej. V podobnom duchu varoval pred eskaláciou násilia aj šéf ľavicového zoskupenia Liberi e Uguali (LeU) Pietro Grasso.



Štyroch zo šestice postrelených migrantov vo veku 22-33 rokov z Mali, Gambie, Ghany a Nigérie medzičasom prepustili z nemocnice alebo preložili do inej. Dvoch ostávajúcich, ženu so zlomeninou ramena a mladého muža so zraneniami v hrudnej oblasti, navštívil v stredu v nemocnici taliansky minister spravodlivosti Andrea Orlando.