Streľba na hraniciach Gazy si vyžiadala najmenej päť mŕtvych

Bilanciu nepokojov v pohraničí zverejnilo ministerstvo zdravotníctva pásma Gazy, kde je vládnucou silou islamistické hnutie Hamas.

Gaza 26. októbra (TASR) - Izraelské jednotky v piatok počas nepokojov pozdĺž hraníc pásma Gazy s Izraelom smrteľne zranili piatich Palestínčanov. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 85 palestínskych demonštrantov. Informoval o tom denník The Times of Israel.



Bilanciu nepokojov v pohraničí zverejnilo ministerstvo zdravotníctva pásma Gazy, kde je vládnucou silou islamistické hnutie Hamas.



Izraelský denník napísal, že palestínske protesty sa v piatok konali vo viacerých lokalitách pri hraniciach s Izraelom, a to pod heslom "Gaza sa nevzdá".



Demonštranti počas nich pálili pneumatiky a hádzali do izraelských vojakov kamene a zápalné fľaše. Viacerí z Palestínčanov sa tiež pokúšali poškodiť plot na hranici medzi pásmom Gazy a Izraelom a preniknúť na izraelské územie.



Denník uviedol, že Palestínčania pokračovali vo svojich pravidelných piatkových protestoch, aj keď izraelský minister obrany Avigdor Lieberman krátko pred ich vypuknutím vyjadril nádej, že tento víkend dôjde v pásme Gazy k obnoveniu pokoja.



Liebermanov optimizmus pramenil zo správ, že Egyptu a OSN sa podarilo dosiahnuť prísľub prímeria. Stalo sa tak údajne na nepriamych rokovaniach medzi znepriatelenými stranami.



V súlade s dohodou Palestínčania budú môcť pokračovať vo svojich piatkových protestoch na hraniciach s Izraelom, ale nesmú páchať násilnosti: pokúšať sa prekročiť hranice, vypúšťať zápalné šarkany a balóny a ohrozovať izraelských vojakov kameňmi a zápalnými fľašami.



Výmenou za súhlas Palestínčanov s týmito podmienkami Izrael údajne prisľúbil "isté ekonomické výhody", zmiernenie blokády pásma Gazy i reštrikcií v oblasti rybolovu. Izrael tiež súhlasil s návratom tímov OSN, ktoré mali v pásme Gazy rozbehnutých niekoľko projektov v rámci budovania infraštruktúry.



Podľa The Times of Israel Lieberman potvrdil existenciu dohody, ale nekomentoval všetky jej aspekty. Minister obrany okrem toho uviedol, že ak by prímerie v Gaze vydržalo do konca novembra, mohlo by následne dôjsť k ešte podstatnejším zmenám.



Lieberman opäť vyslovil podozrenie, že za protestným hnutím v Gaze je hnutie Hamas, ktoré "má schopnosť kontrolovať mieru násilností pozdĺž hraníc". Podľa jeho názoru je práve tento fakt dôkazom, že demonštrácie nie sú prejavom nespokojnosti ľudových más, ale ide o "organizovanú taktiku". Poukázal okrem iného aj na to, že "nikto neprichádza k (hraničnému) plotu pešo, všetkým dovezú a organizuje to Hamas".



Od marca prišlo o život už 150 Palestínčanov, ktorí sa podieľali alebo zúčastňovali na uvedených protestoch.



Palestínske militantné hnutie Hamas organizuje tieto pohraničné protesty už sedem mesiacov - od 30. marca - v nádeji, že tým dosiahne uvoľnenie prísnej blokády zo strany Izraela a Egypta.