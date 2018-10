Streľba v synagóge v Pittsburghu si vyžiadala 11 mŕtvych a 6 zranených

Synagóga bola podľa správ z miesta činu plná ľudí, pretože v nej prebiehal pravidelný sobotňajší obrad.

Pittsburgh 28. októbra (TASR) - Celkove 11 ľudí zahynulo v sobotu v americkom meste Pittsburg, keď ozbrojený muž začal strieľať počas obradu v jednej z miestnych synagóg. Ďalších šesť osôb vrátne štyroch policajtov utrpelo zranenia, informovali tlačové agentúry AP a DPA s odvolaním sa oficiálne zdroje.



Predpokladaného útočníka, identifikovaného ako 46-ročný Robert Bowers, zadržala polícia. Podľa predstaviteľov amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) je motív jeho konania stále nejasný.



O Bowersovi nie je známe, že by sa bol dopustil trestnej činnosti aj v minulosti, má však vytvorený profil na internetovej stránke obľúbenej medzi pravicovými extrémistami. Pred streľbou zverejnil príspevok, v ktorom obvinil neziskovú organizáciu HIAS z "privádzania votrelcov zabíjajúcich" Američanov. Organizácia HIAS pomáha utečencom vo svete, pričom uvádza, že vychádza zo židovských hodnôt a dejín.



Streľbu v pittsburskej synagóge medzitým odsúdil aj americký prezident Donald Trump, podľa ktorého "antisemitizmus v Amerike nesmie byť tolerovaný". Incident opísal ako "hanebný čin masovej vraždy" predstavujúci "čisté zlo".



Synagóga bola podľa správ z miesta činu plná ľudí, pretože v nej prebiehal pravidelný sobotňajší obrad. Strelec vošiel dovnútra, zakričal "Všetci židia musia zomrieť" a začal do prítomných strieľať. Následne sa vnútri zabarikádoval a strieľal aj do prichádzajúcich policajtov.



Privolané špeciálne zložky SWAT so strelcom vyjednávali a ten sa napokon vzdal. Pravdepodobne bol takisto zranený. Obyvatelia pittsburskej židovskej štvrte Squirrel Hill, v ktorej sa nachádza synagóga Stromu života, dostali od úradov pokyn, aby ostali v bezpečí a nevychádzali na ulicu.



Trump: Streľba v Pittsburghu ukázala, že je potrebný trest smrti



Streľba v synagóge, ktorá otriasla v sobotu americkým mestom Pittsburgh, bola "tým najhorším antisemitským útokom". Prezident Spojených štátov Donald Trump to vyhlásil na politickom zhromaždení v štáte Illinois, kde vystúpil v rámci kampane Republikánskej strany pred nadchádzajúcimi voľbami nových kongresmanov a guvernérov.



"Po tomto príšernom zabíjaní srdcia všetkých Američanov naplnil žiaľ," citovala Trumpa tlačová agentúra AP. "Ak sú páchané zločiny ako tento... musíme vrátiť späť trest smrti," dodal.



Trump zároveň poznamenal, že Židia "znášali po celé stáročia strašné prenasledovanie" a antisemitizmu sa treba "vzoprieť, kdekoľvek ukáže svoju veľmi škaredú tvár".



Prezident po útoku avizoval, že navštívi Pittsburgh, zatiaľ však ohľadne tejto cesty neprezradil žiadne podrobnosti, informovala AP. Prisľúbil tiež "zmenu tónu" v predvolebnej kampani, v ktorej sa rozhodol pokračovať, keďže nechce, aby jeho život ovládali "zlí ľudia".