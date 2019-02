V americkej Aurore vyčíňal strelec: Zabil 5 ľudí a zranil 5 policajtov

Policajná šéfka v Aurore Kristen Zimanová na tlačovej konferencii oznámila, že strelcom v priemyselnom parku bol zamestnanec podniku Henry Pratt Co.

Aurora 16. februára (TASR) - Strelec spustil v piatok paľbu vo výrobnom podniku v meste Aurora v americkom štáte Illinois, zabil päť ľudí a zranil päť policajtov, následne ho polícia smrteľne postrelila. Informovali o tom tamojší predstavitelia, ktorých citovala agentúra AP.



Policajná šéfka v Aurore Kristen Zimanová na tlačovej konferencii oznámila, že strelcom v priemyselnom parku bol 45-ročný Gary Martin a išlo o zamestnanca podniku Henry Pratt Co. v meste, nachádzajúcom sa približne 65 kilometrov západne od Chicaga. Zimanová uviedla novinárom, že policajti prišli na miesto činu do štyroch minút od prijatia hlásení o streľbe a páchateľ na nich začal strieľať, len čo vošli do výrobných priestorov s rozlohou okolo 2700 štvorcových metrov. Podnik vyrába ventily na priemyselné účely.



"Nech Boh žehná našich odvážnych policajtov, ktorí bežia v ústrety nebezpečenstvu," vyhlásil na tlačovej konferencii guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker.



Nemocnice hlásili, že po streľbe ošetrili najmenej sedem pacientov, hoci ich zdravotný stav nezverejnili. Dvoch policajtov letecky previezli do traumatologických centier v Chicagu, dodala Zimanová.



Predstavitelia úradov neoznámili celkový počet zranených ľudí, len zranených policajtov. Polícia ešte dodala, že nepozná motív činu strelca.



Televízie ukázali v živom vysielaní zábery, na ktorých desiatky špeciálnych zásahových vozidiel stáli pred budovou výrobného podniku Henry Pratt Co. v Aurore, meste s približne 200.000 obyvateľmi.



K budove bolo vyslaných niekoľko špeciálnych zásahových skupín. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) oznámil, že jeho agenti takisto dorazili do dejiska streľby.



John Probst, zamestnanec podniku Henry Pratt Co. povedal pre televíziu ABC7, že keď v piatok popoludní miestneho času streľba nastala, ušiel zadným východom. Probst dodal, že strelca spoznal a išlo o kolegu z podniku.



"Videl som ho utekať chodbou, mal pištoľ s laserom," dodal Probst. Vyhlásil tiež, že on sám nebol zranený, ale ďalší kolega "silno krvácal".



O streľbe bol informovaný aj prezident USA Donald Trump, oznámil Biely dom. Doplnil, že prezident, pripravujúci sa na víkendovú cestu do svojho sídla v Palm Beach na Floride, situáciu monitoruje.



Školský okres 129 v západnej časti Aurory na webovej stránke počas streľby napísal, že všetkým študentom na školách prikázal zostať v triedach.



Polícia počas incidentu vyzvala ľudí v mestskej oblasti medzi ulicami Highland a Prairie, aby sa ukryli v budovách. Oblasť vtedy uzatvorila.