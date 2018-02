K útoku na pravoslávnych v Dagestane sa prihlásil Islamský štát

Spomínaný incident sa odohral v meste Kizľar, kde páchateľ pred miestnym pravoslávnym chrámom spustil streľbu do ľudí odchádzajúcich z bohoslužieb.

Machačkala 19. februára (TASR) - K zodpovednosti za útok na pravoslávnych veriacich, ku ktorému došlo v nedeľu v prevažne moslimskej Dagestanskej republike na juhu Ruskej federácie, sa v pondelok prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS).



Pravosť tohto vyhlásenia sa zatiaľ nepodarilo overiť, ale objavilo sa na internetovej stránke, ktorú IS pravidelne využíva na zverejňovanie podobných priznaní a dokumentov.



Spomínaný incident sa odohral v meste Kizľar, kde páchateľ pred miestnym pravoslávnym chrámom spustil streľbu do ľudí odchádzajúcich z bohoslužieb. Zahynulo pritom najmenej päť ľudí a ďalší štyria utrpeli zranenia.



Útok odsúdil úrad najvyššieho duchovného - muftiho - Dagestanu, ako aj patriarcha moskovský a celej Rusi. Patriarcha Kirill okrem toho vyslovil podozrenie, že cieľom útoku, a to tesne pred veľkonočným pôstom, bolo zasiať nenávisť medzi moslimami a pravoslávnymi kresťanmi, ktorí na Kaukaze roky pokojne spolunažívajú.



Agentúra AP informovala, že útočníkom bol 22-ročný obyvateľ Kizľaru. Polícia ho zlikvidovala priamo na mieste útoku. Následne zadržala a vypočúvala jeho manželku. K motívu činu sa polícia zatiaľ nevyjadrila, dodala AP.



Podľa agentúry Interfax páchateľ patril k vyznávačom vahhábizmu. V jeho byte sa pri policajnej prehliadke našiel videozáznam, ktorý ho zachytáva, ako sedí pred vlajkou IS a v ruke drží strelnú zbraň a nôž. Strelnú zbraň použil neskôr pri nedeľnom útoku.