Strelec z Daytonu konal pod vplyvom kokaínu, antidepresív a alkoholu

Cincinnati 16. augusta (TASR) - Muž identifikovaný ako páchateľ tzv. masovej streľby v americkom meste Dayton, ktorá si vyžiadala deväť obetí na životoch, bol v čase tohto incidentu pod vplyvom kokaínu, antidepresív a alkoholu. Oznámil to vo štvrtok koroner okresu Montgomery v štáte Ohio, ktorý vykonal prehliadku tela strelca usmrteného 4. augusta zasahujúcimi policajtmi.



Podľa vyjadrenia koronera Kenta Harshbargera, ktoré priniesla tlačová agentúra AP, zasiahli 24-ročného Connora Bettsa prinajmenšom "dva tucty" projektilov z policajných zbraní, pričom prenikli cez medzery v jeho ochrannom odeve. Policajná paľba zasiahla aj ďalších dvoch ľudí. Jeden z nich podľa Harshbargera zomrel, smrtiaci výstrel však vyšiel z Bettsovej zbrane.



Betts vyzbrojený skrátenou verziou pušky AR-15 spustil 4. augusta paľbu pred nočnými klubmi v Daytone, pričom zabil deväť ľudí vrátane svojej mladšej sestry. Ďalších 37 ľudí utrpelo zranenia, z toho 14 strelné.



Policajti Bettsa zastrelili do 30 sekúnd, odkedy začal strieľať. Motív jeho konania stále nie je známy.



Vyšetrujúci sudca medzitým vo štvrtok rozhodol, že Bettsov kamarát Ethan Kollie, ktorý mu údajne kúpil nepriestrelnú vestu a zásobník na náboje, bude ponechaný vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu. Kollieho advokáti požadovali jeho prepustenie do domáceho väzenia po tom, ako vyšetrujúce orgány uviedli, že nie sú dôkazy o tom, že by vedel o plánovaní masovej streľby. Podľa doterajších zistení však klamal, keď vypĺňal formulár pri kúpe pištole, ktorá nebola použitá pri spomínanej streľbe.