Stretnutie Donalda Trumpa a Kim Čong-una sa začalo podaním rúk

Ostrov Sentosa - miesto konania summitu Trump-Kim



- 08.00 h miestneho času (02.00 h SELČ): Trump opustí hotel Shangri-La a vydá sa do hotela Capella, kde sa summit uskutoční. Cesta mu potrvá približne 20 minút.



- 09.00 h miestneho času (03.00 h SELČ): Trump a Kim Čong-un sa stretnú v hoteli na ostrove Sentosa. Schôdzku majú začať podaním rúk.



- 09.15 h miestneho času (03.15 h SELČ): Obaja politici sa odoberú na bilaterálne stretnutie, ktoré by malo trvať približne 45 minút. Po ňom bude nasledovať rozšírené kolo rokovaní s účasťou ďalších predstaviteľov.



- 11.30 h miestneho času (05.30 h SELČ): Začiatok pracovného obeda Trumpa a Kim Čong-una.



- 16.00 h miestneho času (10.00 h SELČ): Prezident USA bude mať tlačovú konferenciu po ukončení rozhovorov so svojím severokórejským partnerom.



- 18.30 h miestneho času (12.30 h SELČ): Trump opustí hotel Capella a presunie sa na leteckú základňu Paya Lebar. Na ceste do vlasti, kam by mal doraziť v stredu o 04.00 h SELČ sa zastaví na Andersenovej leteckej základni na Guame a letecko-námornej základni Pearl Harbor-Hickam na Havaji.

Singapur 12. júna (TASR) - V hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa sa v utorok skončilo aj rozšírené kolo rokovaní medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Oznámila to agentúra Jonhap.Spolu s Trumpom si za rokovací stôl za americkú stranu sadli aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton a personálny šéf Bieleho domu John Kelly.V severokórejskej delegácii boli dvaja poprední predstavitelia ústredného výboru Kórejskej strany práce a minister zahraničných vecí Ri Jong-ho. Jej súčasťou však nebola Kimova sestra Kim Jo-džong, ktorá sa v apríli zúčastnila na summite s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.Po rozšírenom kole rokovaní nasledoval pracovný obed oboch lídrov, ktorý sa začal okolo 11.30 h miestneho času (05.30 h SELČ).Lídri ešte predtým vyšli na jeden z balkónov hotela a zakývali z neho čakajúcim novinárom.Trump na neskôr zverejnených záberoch z rokovacej miestnosti povedal, že rozhovory prebehlia zopakoval, že s Kimom máVyjadril presvedčenie, že sa podarí dosiahnuť dohodu." konštatoval Trump smerom ku Kimovi.Následne sa začalo rozšírené kolo rozhovorov, na úvod ktorého si Trump a Kim znovu podali ruky. Trump pred týmto kolom podľa nemeckej spravodajskej televízie n-tv povedal, že obajaZároveň opäť vyjadril optimizmus:Predtým, ako sa obaja odobrali na rokovania medzi štyrmi očami, na ktorých boli prítomní len tlmočníci, severokórejský vodca dal najavo, že chce otvoriť novú kapitolu v napätých vzťahoch so Spojenými štátmi.vyhlásil Kim Čong-un.povedal Trump. Svojským spôsobom ukázal palcom nahor a vyhlásil:Ako prvý prišiel do hotela severokórejský vodca, minútu pred deviatou hodinou dorazila kolóna amerického prezidenta. Obaja lídri sa po podaní rúk otočili ku kamerám a krátko spolu konverzovali. Kim Čong-un vyzeral podľa televízie Sky News strnulo, zatiaľ čo Trump pôsobil žoviálne. Trump niekoľkokrát položil Kimovi ruku na jeho pravé plece, resp. sa dotkol jeho pravej ruky.Kim i Trump pricestovali do Singapuru v nedeľu niekoľko hodín po sebe. Americký prezident na otázku novinára, aký má pocit z nadchádzajúceho summitu, po prílete odpovedal:Vyhlásil tiež, že bude, či chce vodca KĽDR rokovať seriózne.Severokórejský vodca neodpovedal na otázky, či sa jeho krajina vzdá svojho jadrového programu.V politickej oblasti chce Severná Kórea nadviazať diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi. Pozorovatelia podľa agentúry DPA nevylučujú, že USA by mohli na summite ako prvý krok oznámiť zriadenie svojho zastúpenia v severokórejskej metropole Pchjongjang. Keďže medzi oboma kórejskými štátmi trvá vojnový stav - kórejská vojna sa v roku 1953 skončila len prímerím -, bude kvôli bezpečnostným zárukám potrebné uzatvoriť mierovú zmluvu. Severná Kórea navrhuje "synchrónny" a "postupný" prístup k riešeniu jadrového sporu.Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom sa koná na ostrove Sentosa ležiacom južne od hlavného ostrova Singapuru. Jeho názov doslovne znamená pokoj alebo mier a dobre sa hodí k cieľom summitu.Ostrov sa tak však nazýva až od roku 1972. Miestni obyvatelia ho predtým nazývali Pulau Belakang Mati, teda Ostrov smrti alebo tiež Ostrov, kde smrť pochádza odzadu. Možno to bolo preto, že tam žili piráti, ale to sa nevie naisto.Počas druhej svetovej vojny, keď ostrov okupovalo Japonsko, bol na ňom tábor pre vojnových zajatcov. Na jeho pláži sa viackrát uskutočnili hromadné popravy. Ostrov neskôr využívala ako základňu britská armáda.V súčasnosti je Sentosa miestom pre zábavu a relax. Jeho plocha sa umelým rozšírením rozrástla na viac ako päť kilometrov štvorcových. Každý rok tam prichádzajú za zábavou milióny návštevníkov. Na ostrove sa nachádza zábavný park s horskou dráhou, 4D kino a niekoľko modelov dinosaurov. Na ostrove je tiež veľká zalesnená plocha, nechýbajú golfové ihriská a niekoľko dlhých pláží.Summit sa koná v knižnici päťhviezdičkového hotela Capella, bývalej koloniálnej budove so 112 možnosťami na prenocovanie, pričom ceny sa začínajú na úrovni 400 eur za noc. Jej prestavbu uskutočnil britský hviezdny architekt Norman Foster, ktorý je tiež autorom kupoly Spolkového snemu v Berlíne. Otvorený bol v marci 2009.S hlavným ostrovom Singapuru je ostrov Sentosa spojený Sentosa Expresom (jednokoľajný vlak), lanovkou a jedinou cestou.