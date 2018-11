Stretnutie Pompea s predstaviteľom Severnej Kórey preložili na neskôr

Ich stretnutie sa uskutoční vtedy, keď to obom stranám umožnia ich príslušné plány, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu diplomacie USA Heather Nauertová.

Washington 7. novembra (TASR) - Stretnutie amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a predstaviteľa Severnej Kórey, naplánované na štvrtok 8. novembra v New Yorku, preložili na neskorší neurčený termín. V stredu to oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Ich stretnutie sa uskutoční vtedy, keď to obom stranám "umožnia ich príslušné plány", uviedla vo vyhlásení hovorkyňa rezortu diplomacie USA Heather Nauertová. Dodala však, že vzájomné "rozhovory budú naďalej pokračovať", ale podrobnosti neuviedla, informovala agentúra DPA.



Nauertová zároveň zdôraznila, že USA sa naďalej zameriavajú na plnenie záväzkov, na ktorých sa dohodli na summite v júni v Singapure americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un.



Lídri sa na ňom zaviazali, že sa budú snažiť o dosiahnutie denuklearizácie Kórejského polostrova, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť.



Pompeo sa mal vo štvrtok v New Yorku stretnúť so šéfom severokórejskej diplomacie Kim Jong-čcholom, aby s ním prediskutoval denuklearizáciu a možný druhý summit Trumpa a Kim Čong-una.