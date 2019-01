Štrnásťročný chlapec sa na Silvestra opil do nemoty

Pri dychovej skúške mu namerali 3,9 promile alkoholu. Polícia vyšetruje prípad ako trestný čin podania alkoholu dieťaťu a oznámila to aj odboru právnej ochrany detí.

Praha 9. januára (TASR) - So štyrmi promile alkoholu oslávil príchod nového roka mladík z moravskej oblasti Blanensko. Má pritom iba 14 rokov. Alkohol jemu a kamarátom kúpil bezdomovec. O prípade napísal český spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na stredajšie oznámenie polície.



Trojica chlapcov sa na Silvestra rozhodla oslavovať s alkoholom, ale nepodarilo sa im k nemu dostať. Jednému z nich napadlo, aby požiadali o pomoc miestneho bezdomovca, ktorý je známy "láskou" k alkoholu. Zaobstaral im fľašu vodky a rumu.



Popíjať ho začali popoludní u jedného z chlapcov. Jeden z trojice sa však "opil do nemoty" a záchranári ho v tomto stave úplnej nevládnosti museli previezť do nemocnice, oznámila hovorkyňa polície Lenka Koryťáková.



Pri dychovej skúške mu namerali 3,9 promile alkoholu. Polícia vyšetruje prípad ako trestný čin podania alkoholu dieťaťu a oznámila to aj odboru právnej ochrany detí.



Policajná hovorkyňa podľa portálu Novinky.cz apelovala na mladých ľudí, aby si uvedomili, že pitie alkoholu naozaj negatívne ovplyvňuje ich zdravie.