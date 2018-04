Stropnický: ČR bola o útokoch spojencov v Sýrii vopred informovaná

O tom, že boli v Sýrii použité chemické látky, podľa českého ministra zahraničných vecí Stropnického nie je sporu a odvetný útok bol legitímny, aj keď chýbalo poverenie Bezpečnostnej rady OSN.

Praha 14. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Martin Stropnický (ANO) uviedol, že Česká republika bola o sobotných útokoch spojencov v Sýrii vopred informovaná. O tom, že boli v Sýrii použité chemické látky, podľa neho nie je sporu a odvetný útok bol legitímny, aj keď chýbalo poverenie Bezpečnostnej rady OSN.



"Česká republika jednoznačne vníma postup spojencov ako odkaz komukoľvek, kto by chcel v Sýrii, ale aj inde vo svete, pokračovať v používaní chemických zbraní. Všetkých ľudí na svete museli hlboko zasiahnuť obrázky, ktoré sme videli v minulých dňoch. O tom, že boli použité chemické látky, nie je sporu," uviedol Stropnický podľa spravodajského serveru iDNES.cz.



Dodal, že spojenci v NATO Českú republiku vopred informovali o pripravovanom útoku a jeho podobe.



Stropnický ho potom označil za legitímny, aj keď do istej miery ilegálny, pretože chýbalo poverenie Bezpečnostnej rady OSN. "Bezpečnostná rada nebola schopná v súvislosti so situáciou v Sýrii schopná prijať žiadne rozhodnutie. Všetky také návrhy boli vetované Ruskou federáciou. Preto sa dá hovoriť o legitimite, pretože je aj tak nutné dať vedieť, že existuje hranica, za ktorú nie je možné zájsť," povedal Stropnický.



"Keby sme čakali na mandát, budeme pasívnymi svedkami, a teda už skoro spolupáchateľmi toho, čo sme videli minulý týždeň. A to samozrejme nejde," dodal.



České ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení pripomenulo, že ČR v minulých dňoch ostro odsúdila barbarský útok proti civilnému obyvateľstvu v meste Dúmá a vyzvala na jeho okamžité a nezávislé vyšetrenie.



Podľa premiéra v demisii Andreja Babiša bol úder v Sýrii neodvratný. Pre Českú republiku je použitie chemických zbraní neprijateľné, uviedol podľa iDNES.cz.



USA, Británia a Francúzsko podnikli v sobotu nadránom vzdušné útoky v Sýrii, ktorých výsledkom je podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Yva Le Driana zničenie "značnej časti" sýrskeho chemického arzenálu.