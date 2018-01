Stropnický: ČR vníma spor EÚ s Poľskom, ale nechce oslabovať význam V4

Šéf českej diplomacie v tejto súvislosti priznal, že jeho krajina je v pomerne zložitej situácii.

Brusel 9. januára (TASR) - Česká republika si uvedomuje otázky spojené s reformou justície v Poľsku, zároveň však nechce oslabovať význam a fungovanie Vyšehradskej štvorky (V4). Uviedol to šéf českej diplomacie Martin Stropnický v Bruseli po skončení konferencie o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ v súvislosti s pracovnou návštevou poľského premiéra v Európskej komisii.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker má v utorok večer dohodnutú pracovnú večeru s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim. Témou ich spoločného rozhovoru by mala byť najmä reforma justície v Poľsku, pre ktorú eurokomisia iniciovala právne konanie voči tejto krajine.



Stropnický skonštatoval, že je to nádejný krok, lebo "hovoriť spolu je základ". Zároveň upozornil, že k podobnému stretnutiu vo forme pracovnej večere dôjde koncom januára aj medzi šéfom exekutívy EÚ a českým premiérom Andrejom Babišom. Juncker a Babiš by sa okrem iného mali venovať aj problémom, ktoré Brusel vyčíta českej strane.



S odkazom na spor medzi EÚ a Poľskom šéf českej diplomacie priznal, že jeho krajina je v "pomerne zložitej situácii".



"Na jednej strane tá justičná reforma v Poľsku vzbudzuje otázniky. Nemôžeme sa tváriť, že ten problém neexistuje," priznal Stropnický, ktorý pripomenul, že na túto situáciu zareagoval aj český Ústavný súd. "Na druhej strane by sme neradi oslabovali význam a fungovanie V4," dodal.



Podľa Stropnického má toto regionálne zoskupenie svoju úlohu a možno ho vnímať ako nástroj spoločných postupov štyroch stredoeurópskych krajín v niektorých politikách.



Minister sa vyhol odpovedi na otázku, ako ČR zareaguje na prípadné hlasovanie o strate hlasovacích práv pre Poľsko v Rade EÚ, ak k takému hlasovaniu v súlade s článkom 7 Lisabonskej zmluvy dôjde. Uviedol, že treba počkať niekoľko týždňov, ako sa situácia vyvinie, a vyjadril nádej, že Morawiecki v dialógu s Bruselom prejaví dostatok schopností, aby "pálčivý problém urobil menej pálčivým".



Spravodajca TASR Jaromír Novak