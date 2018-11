Stubb: V. Orbán musí pochopiť, že neliberálna demokracia je oxymoron

Nemám rád skutočnosť, že V. Orbán hovorí o neliberálnej demokracii. V mojom ponímaní to neexistuje. Demokracia je zo svojej podstaty liberálna, hovorí Alexander Stubb.

Helsinki 6. novembra (TASR) - Maďarskej strane Fidesz na prebiehajúcom zjazde Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Helsinkách hrozí, že bude vylúčená z radov najväčšej európskej politickej rodiny. Uviedol to bývalý fínsky premiér Alexander Stubb, jeden z dvoch kandidátov na post volebného lídra EPP do volieb v Európskom parlamente a na post predsedu budúcej Európskej komisie.



Na otázku TASR, ako vníma maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý sa netají svojim protiliberálnym zmýšľaním, Stubb uviedol, že strana EPP potrebuje voči strane Fidesz a Orbánovi viacstupňový prístup.



Prvý krok je podľa neho otvorený a úprimný dialóg o hodnotách a Stubb v tejto súvislosti spresnil, že "je veľmi tolerantný, ale má nulovú toleranciu voči netolerancii".



"Nemám rád skutočnosť, že Viktor Orbán hovorí o neliberálnej demokracii. V mojom ponímaní to neexistuje. Demokracia je zo svojej podstaty liberálna. Neliberálna demokracia je protirečenie samo osebe, je to oxymoron," opísal situáciu Stubb. Zároveň dodal, že nemá rád, keď politici vládnu za pomoci nenávisti a strachu. "Musíme sa toho ako strana vyvarovať. Povinnosť vrcholových politikov je poskytovať nádej a prinášať riešenia," dodal.



Za ďalší krok vo vzťahu EPP a Fideszu považuje prijatie pripravovanej deklarácie o hodnotách. Pripomenul, že počas zjazdu tieto debaty pokračujú, a upozornil, že ide o základné hodnoty, ktoré európski stredopraví politici vyznávajú.



"Ak sa Orbán k týmto hodnotám prikloní, môže zostať v strane. Ak nie, tak chcem rozbehnúť proces, ktorý by do konca tohto dňa viedol k vylúčeniu Fideszu z EPP," zdôraznil Stubb. Spresnil však, že na to, aby sa tak stalo, by návrh na vyradenie Fideszu potreboval podporu piatich členských krajín EÚ a siedmich sesterských strán združených v EPP. "Podľa mňa sú hodnoty nedeliteľné. Buď s nimi súhlasíte, alebo ste proti nim. Ak s nimi súhlasíte, ste súčasťou strany, ak ste proti, treba stranu opustiť," skonštatoval.



Stubb zdôraznil, že nejde o akúsi osobnú záležitosť a sám seba v tomto procese vidí ako sprostredkovateľa a je za dialóg v snahe predísť rôznym nedorozumeniam. Zároveň však zopakoval, že nemožno spochybňovať základné slobody, akými sú akademická sloboda, sloboda tlače, združovania sa či spochybňovanie aktivít mimovládnych organizácií.



Podľa jeho slov vzťah EPP a Fideszu treba vnímať v dvoch rovinách - na jednej strane je to vnútrostranícky dialóg o hodnotách a na strane druhej je to spolupráca ohľadom bežnej agendy v Európskom parlamente a tá podľa Stubba prebieha bezproblémovo.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)