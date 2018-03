Študenti sa po streľbe vrátili do školy vo floridskom Parklande

Podľa miestnych úradov prišlo na stredajšie skrátené vyučovanie 95 percent z celkového počtu 3293 študentov školy.

Washington 28. februára (TASR) - Študenti Strednej školy Marjory Stonemanovej-Douglasovej vo floridskom meste Parkland, ktorí 14. februára prežili smrtiacu streľbu, sa v stredu vrátili do školských lavíc. Zároveň jeden z najväčších obchodov so športovými potrebami v krajine oznámil, že skončí s predajom poloautomatických zbraní, informovala agentúra DPA.



Streľba na floridskej strednej škole v Deň svätého Valentína, pri ktorej zahynulo 17 študentov a členov personálu, podnietila zástancov kontroly zbraní a vyvinula tlak na členov amerického Kongresu, aby prijali príslušné legislatívne zmeny.



Podľa miestnych úradov prišlo na stredajšie skrátené vyučovanie 95 percent z celkového počtu 3293 študentov školy. K dispozícii im bolo 150 poradcov a 40 terapeutických psov. Bezpečnosť v areáli zaisťovali desiatky ozbrojených príslušníkov polície, uviedla agentúra AP.



Približne 15 študentov požiadalo o preloženie na iné školy, rovnako ako štyria z celkového počtu 215 zamestnancov.



Jeden z najväčších amerických predajcov športových potrieb Dick's Sporting Goods v stredu uviedol, že bez ohľadu na príslušné zákony skončí s predajom útočných pušiek a veľkokapacitných zásobníkov a tiež s predajom zbraní ľuďom mladším ako 21 rokov.



"Zároveň vyzývame našich volených predstaviteľov, aby prijali zbraňovú reformu (založenú na princípoch) zdravého rozumu," napísal spomínaný predajca na Twitteri. Zároveň navrhol zoznam právnych opatrení vrátane zákazu poloautomatických zbraní, zvýšenie minimálneho veku na nákup zbraní na 21 rokov a údaje o tých, ktorí majú zakázané vlastniť zbrane.



Hoci americký prezident Donald Trump, aby upokojil aktivistov z radov študentov, navrhol niekoľko opatrení, ktoré by obmedzovali prístup k zbraniam, ale pre vyššie uvedené reformy nevyjadril podporu.



Šéf Bieleho domu, ktorého americká Národná asociácia držiteľov zbraní (NRA) podporovala pred prezidentskými voľbami, uviedol, že takýmto streľbám v školách by mohlo zabrániť vyzbrojovanie učiteľov.



Trump taktiež navrhol zvýšenie vekového limitu pre nákup určitých typov zbraní z 18 na 21 rokov. Rovnako tak nariadil podľa vlastných slov ministerstvu spravodlivosti, aby vypracovalo predpisy, ktoré zakážu mechanizmus umožňujúci, aby poloautomatická zbraň fungovala ako plnoautomatická. Ide o zariadenie, aké použil vlani v októbri masový vrah Stephen Paddock, keď v meste Las Vegas zastrelil 58 ľudí.