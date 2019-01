Študenti v Nemecku a vo Švajčiarsku demonštrovali

Demonštrácie sa konali v desiatkach miest a inšpiroval ich protest švédskej stredoškoláčky. Pätnásťročná Thunbergová sedela pred budovou parlamentu s cieľom upriamiť pozornosť na problém zmeny klímy.

Berlín 18. januára (TASR) - Tisícky študentov v Nemecku a vo Švajčiarsku demonštrovali v piatok proti nedostatočným opatreniam v boji proti globálnej klimatickej zmene, informovala agentúra AP.



Demonštrácie sa konali v desiatkach miest a boli inšpirované minuloročným protestom švédskej stredoškoláčky. Pätnásťročná Greta Thunbergová počas dvoch týždňov odmietala chodiť do školy a sedela pred budovou švédskeho parlamentu s cieľom upriamiť pozornosť na problém zmeny klímy.



Thurnbergová stále pokračuje v pravidelných protestoch pred budovou parlamentu v Štokholme, a to každý piatok. Podľa denníka The Guardian svojím príkladom inšpirovala k podobným protestom už vyše 20.000 študentov po celom svete.



Demonštranti v Berlíne sa v piatok sústreďovali na očakávané politické rozhodnutie o tom, kedy v Nemecku ukončí využívanie hnedého uhlia. Nemecko vo veľkej miere využíva toto fosílne palivo, ktoré produkuje veľké množstvo skleníkových plynov.



Skupina odborníkov má tento mesiac predložiť nezáväzné odporúčania, ako môže krajina v najbližších desaťročiach dosiahnuť prechod z hnedého uhlia na obnoviteľné zdroje energie.