Študenti vyšli do ulíc na protest proti ponechaniu letného času

Rabat 10. novembra (TASR) - Študenti stredných a vysokých škôl už tri dni v uliciach niekoľkých veľkých miest protestujú proti vláde, ktorá koncom októbra rozhodla, že v krajine sa ruší striedanie času a ponechá sa letný čas. Podľa agentúry AFP o tom informovali miestne médiá.



Dodali, že marockí školáci teraz majú chodiť do školy ešte pred svitaním, preto rozhodnutie vlády považujú za "hanebné" a za "zlý žart".



Na túto skutočnosť sa sťažovali aj rodičia mnohých školákov. Hovorca marockého ministerstva školstva však v reakcii na to v piatok vyhlásil, že školy dostali od svojho rezortu povolenie prispôsobiť začiatok vyučovania "potrebám každého regiónu".



Podľa vlády sa takýmto opatrením ušetrí hodina prirodzeného denného svetla. Maroko sa týmto krokom pripojí k mnohým najmä africkým a ázijským krajinám, ktoré striedanie letného a zimného času nemajú. Tamojšia verejnosť však krok prijala rôznorodo, pričom na sociálnych sieťach sa objavili protichodné reakcie.



Marocký premiér Saad ad-Dín Usmání vo štvrtok uviedol, že vláda nezmení svoje rozhodnutie ohľadom zavedenia letného času, aj keby vytvorila "mechanizmus na hodnotenie a monitorovanie" dôsledkov tohto rozhodnutia.



Po "novom" sa v Maroku začne učiť od pondelka, pričom vo verejných i súkromných školách bude dopoludňajšie vyučovanie od 09.00 h do 13.00 h. Popoludňajší blok sa začne o 15.00 h a skončí sa o 17.00 h.



Zrušením striedania času sa aktuálne zaoberá aj Európska únia. Zmena času pôsobí na ľudí individuálne. Odporcovia posunu hodinových ručičiek tvrdia, že striedanie letného a zimného času vyvoláva u niektorých ľudí psychické poruchy, depresie a únavu. Zmenu biorytmu cítia údajne aj domáce zvieratá. Podľa psychológov možno tieto problémy zvládnuť už v priebehu niekoľkých dní vhodne zvoleným relaxom a odpočinkom.