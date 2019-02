Štúdia: Austrálčania minuli za rok na drogy takmer šesť miliárd eur

V Austrálii je okrem zmienených nelegálnych drog na vzostupe tiež užívanie fentanylu a oxykodónu, teda liekov na predpis, ktoré majú návykové účinky.

Canberra 20. februára (TASR) - Austrálčania minú na drogy ako kokaín, heroín, extáza či metamfetamín asi 9,3 miliardy austrálskych dolárov (5,87 miliardy eur) ročne. Vyplýva to z analýzy odpadovej vody vypracovanej austrálskou kriminálnou spravodajskou komisiou (ACIC), o ktorej výsledkoch informovala v stredu agentúra DPA.



Správa vychádza z údajov zozbieraných z odpadovej vody 56 percent austrálskej populácie - teda 13 miliónov ľudí -, pričom vedci v týchto splaškoch od augusta 2017 do augusta 2018 skúmali celkovo 13 látok.



V Austrálii sa podľa ich analýzy v tomto období skonzumovalo približne 9,6 tony metamfetamínu, štyri tony kokaínu, 1,1 tony extázy a viac ako 700 kilogramov heroínu.



Tieto údaje podľa ACIC odrážajú medziročný nárast v užívaní metamfetamínu a kokaínu - a naopak, pokles v konzumácii extázy a heroínu. Najčastejšie užívaný metamfetamín je syntetická stimulačná droga, existujúca v rôznych prevedeniach.



V Austrálii je okrem zmienených nelegálnych drog na vzostupe tiež užívanie fentanylu a oxykodónu, teda liekov na predpis, ktoré majú návykové účinky. Nárast v ich užívaní zaznamenali obzvlášť v austrálskom štáte Tasmánia.



Michael Phelan z ACIC uviedol, že analýza odhalila, aké "ohromné" množstvo peňazí míňajú Austrálčania na drogy. "Toto sú peniaze, ktoré by ľudia mohli vynakladať na legitímne tovary pre seba a svoje rodiny," povedal.