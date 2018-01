Štúdia potvrdila dominanciu mužov v Hollywoode

Hollywood, ilustračné foto. Foto: TASR/AP

New York 11. januára (TASR) - Ženy tvorili iba 18 percent všetkých režisérov, scenáristov, výkonných producentov, strihačov či kameramanov podieľajúcich sa na výrobe 250 najlepších amerických filmov vyprodukovaných vlani v Hollywoode. Vyplýva to zo štúdie, ktorej závery citovala v stredu agentúra AP.



V poradí dvadsiatu štúdiu, skúmajúcu pôsobenie žien za filmovou kamerou, zverejnilo v pondelok Center for the Study of Women in Television and Film, ktoré je súčasťou Univerzity štátu Kalifornia v San Diegu.



Z jej výsledkov vyplynulo, že postavenie žien v Hollywoode sa v skutočnosti za posledných 20 rokov nezmenilo. V roku 1998 z rovnakého štatistického zisťovania vyplynulo, že v zákulisí filmovej výroby pracuje 17 percent žien.



Na výrobe 250 najlepších filmov Hollywoodu sa vlani podieľalo 25 percent producentiek, 11 percent režisérok a iba štyri percentá kameramaniek.

