PRIESKUM: S demokraciou v Nemecku nie je spokojných 53,4 percenta ľudí

Berlín 14. augusta (TASR) - Viac než 53 percent Nemcov nie je spokojných s úrovňou demokracie v Nemecku. Vyplýva to z výsledkov štúdie Nadácie Friedricha Eberta, ktorá bola zverejnená v utorok, napísal denník Die Welt.



S tým, ako demokracia funguje, je naopak spokojných 46,6 percenta Nemcov. Toto číslo je však nižšie vo východonemeckých krajinách, kde predstavuje len 35,6 percenta.



S demokraciou sú spokojní najmä voliči CDU/CSU (65,4 percenta). Najmenšiu spokojnosť vyjadrili naopak prívrženci Alternatívy pre Nemecko (7,2 percenta).



Autori štúdie poznamenali, že respondentov sa nepýtali, či sa zasadzujú za samotný koncept demokracie. Išlo skôr o to, či sú spokojní s jej fungovaním v praxi.



Malú dôveru v štát a politiku majú podľa zistení najmä sociálne slabší ľudia. Čím nižšie klasifikovali opýtaní svoj vlastný sociálny status, tým boli s demokraciou nespokojnejší.



Spomedzi tých, ktorí sami seba zaradili k robotníckej vrstve, sa až 70,1 percenta vyjadrilo, že sú menej spokojní alebo úplne nespokojní s demokraciou v Nemecku.



Z tých, čo sa považujú za strednú alebo vyššiu spoločenskú vrstvu, 57,5 percenta uviedlo, že sú s demokraciou veľmi spokojní alebo celkom spokojní.



Dve tretiny opýtaných respondentov sú presvedčení, že značná časť obyvateľstva neprofitovala z dobrého hospodárskeho vývoja posledných rokov.



S veľkým súhlasom sa podľa štúdie stretli politické opatrenia, pomocou ktorých by štát mohol bojovať proti sociálnej nerovnosti. Vyššie zdaňovanie vysokých príjmov a majetku by privítalo 69,6 percenta opýtaných.