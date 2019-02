Štúdia: Tvrdé hranice prinesú návrat násilia do Severného Írska

Štúdia vznikla na objednávku na pozadí obáv, že nastávajúca situácia by mohla rýchlo viesť k referendu o zjednotení Írska, ak by boli po brexite zriadené tvrdé hranice.

Dublin 19. februára (TASR) - Do Severného Írska sa vráti násilie, ak dôjde k inštalácii akejkoľvek infraštruktúry na jeho hraniciach s Írskou republikou. Vyplýva to z novej hĺbkovej štúdie o mládeži a mieri v danom regióne.



V 377-stranovom dokumente sa uvádza, že mladí ľudia v Severnom Írsku nemuseli počas svojho života čeliť násiliu ako predchádzajúce generácie, ale stále žijú v "post-konfliktnom prostredí s reziduálnymi problémami ako nedostatok, skrývaná polovojenská aktivita či sporadické násilie".



"Je možné, že menej než za šesť týždňov sa dôsledkom bezdohodového brexitu objavia tvrdé hranice, čo spustí návrat násilia do Severného Írska," citoval v pondelok z novej štúdie denník The Guardian. Správa prichádza mesiac po výbuchu bomby nastraženej v automobile v meste Derry.



Potenciálne smrtiaca nálož vybuchla na ulici pred budovou súdu. Polícia označila za šťastnú náhodu, že bomba nezabila ani nezranila žiadnych náhodných okoloidúcich. Derry je druhé najväčšie mesto v britskej provincii Severné Írsko.



Autormi štúdie sú Mark Daly z hlavnej írskej opozičnej strany Fianna Fáil, Pat Dolan z Pensylvánskej štátnej univerzity (PSU) a Mark Brennan, riaditeľ centra UNESCO pre výskum rodiny na Štátnej írskej univerzite (NUI).



Štúdia vznikla na objednávku na pozadí obáv, že nastávajúca situácia by mohla rýchlo viesť k referendu o zjednotení Írska, ak by boli po brexite zriadené tvrdé hranice. "Našou úlohou je zabezpečiť, aby mierový proces nebol ohrozený tvrdými hranicami alebo predčasným plebiscitom o samotných hraniciach," tvrdia autori štúdie.