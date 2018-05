Stylianidis bráni rezervovanú kritiku EÚ voči Izraelu

Únia vidí posilnenie svojej úlohy mierotvorcu na Blízkom východe najmä po tom, ako USA premiestnili svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema.

Brusel 15. mája (TASR) - Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové situácie Christos Stylianidis obhajoval v utorok v belgickom parlamente "vyvážené a konštruktívne" stanovisko šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej v reakcii na pondelňajšie násilnosti v pásme Gazy, ktoré si vyžiadali životy najmenej 60 Palestínčanov.



Tlačová agentúra Belga pripomenula, že eurokomisár bol pozvaný na pôdu federálneho parlamentu, kde sa ho belgickí poslanci pýtali na postoj EÚ voči Izraelu, ktorého bezpečnostné zložky strieľali do protestujúcich Palestínčanov.



Komisár priznal, že stanovisko, ktoré Mogheriniová predstavila v pondelok večer, je zo strany kritikov vnímané ako "slabé", zároveň však upozornil, že takáto reakcia EÚ je "jediný spôsob, ako si udržať konštruktívnu úlohu a vydláždiť cestu k mieru".



Stylianidis pred poslancami zdôraznil, že netreba podceňovať skutočnosť, že Európska únia je dnes "najspoľahlivejším a najvýznamnejším partnerom" v očiach mnohých krajín na Blízkom východe. Podľa jeho slov si EÚ želá prevziať väčšiu úlohu v izraelsko-palestínskom mierovom procese, a preto "nie je miesto pre nejaký zjednodušujúci prístup" k udalostiam. "Musíme byť múdri a orientovať sa na dosiahnutie výsledkov," dodal.



Únia vidí posilnenie svojej úlohy mierotvorcu na Blízkom východe najmä po tom, ako USA premiestnili svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema a stratili kredit nestranného vyjednávača v očiach arabských krajín.



Mogheriniová v pondelok vyzvala Izrael, aby rešpektoval "princíp primeranosti pri používaní sily". Uviedla, že všetky strany by mali konať "s maximálnou zdržanlivosťou s cieľom vyhnúť sa ďalším stratám na životoch", a konštatovala, že "Izrael musí rešpektovať právo na pokojný protest". Zároveň vyhlásila, že palestínske hnutie Hamas musí zabezpečiť, aby boli demonštranti v pásme Gazy pokojní, a "nesmie ich zneužívať na iné ciele".



