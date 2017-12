Štyria pracovníci denníka Cumhuriyet zostávajú vo väzbe, rozhodol súd

Turecká prokuratúra vzniesla obvinenia súvisiace s terorizmom voči 17 novinárom a iným pracovníkom Cumhuriyetu vrátane bývalého šéfredaktora Cana Dündara, ktorý žije už dlhší čas v exile.

Istanbul 25. decembra (TASR) - Štyria pracovníci tureckého opozičného denníka Cumhuriyet (Republika), ktorí boli zadržaní na základe podozrenia z aktivít spojených s terorizmom, zostanú vo vyšetrovacej väzbe až do marca, keď má pokračovať ich proces. Vyplýva to z pondelkového nariadenia súdu, o ktorom informovala agentúra DPA.



Poprednému investigatívnemu novinárovi Ahmetovi Šikovi podľa článku samotného Cumhuriyetu nedovolili na pojednávaní dokončiť reč po tom, ako označil daný proces za politický a skritizoval "diktátorský režim" v Turecku. Zo súdnej siene ho odviedla justičná stráž. Spoluobžalovaný Murat Sabuncu, šéfredaktor denníka, následne odmietol na protest vystúpiť pred sudcom.



Turecká prokuratúra vzniesla obvinenia súvisiace s terorizmom voči 17 novinárom a iným pracovníkom Cumhuriyetu vrátane bývalého šéfredaktora Cana Dündara, ktorý žije už dlhší čas v exile. Pri predošlých pojednávaniach časť obvinených novinárov prepustili až do vynesenia rozsudku. V prípade usvedčenia by mohol súd poslať niektorých z obvinených do väzenia až na 43 rokov.



Denník Cumhuriyet je kritický voči vláde a v roku 2015 rozhneval prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zverejnením článku, podľa ktorého Turecko posielalo zbrane opozičným silám v Sýrii. Medzinárodné organizácie na ochranu slobody tlače a ľudských práv požadujú, aby boli novinári zbavení obvinení.