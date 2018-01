Štyria z najlepšie platených novinárov BBC súhlasili so znížením platu

BBC sa dostala pod paľbu kritiky vlani v júli, keď podľa medializovaných správ dve tretiny z jej najlepšie platených hviezd predstavovali muži.

Londýn 26. januára (TASR) - Štyria z najlepšie platených novinárov spravodajskej televízie BBC súhlasili so znížením svojich platov. Stalo sa tak po odhalení, že najvyššie postavení reportéri a moderátori tejto britskej televíznej a rozhlasovej spoločnosti zarábajú výrazne viac ako ženy v rovnakých pozíciách. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie BBC.



Všetci štyria novinári - rozhlasoví komentátori Jeremy Vine a John Humphrys, spravodajca Huw Edwards a šéf severoamerického vysielania Jon Sopel - podľa BBC súhlasili so znížením svojich platov.



BBC sa dostala pod paľbu kritiky vlani v júli, keď podľa medializovaných správ dve tretiny z jej najlepšie platených "hviezd" predstavovali muži. Žena s najvyšším platom zarobila menej ako štvrtinu najvyššieho platu u mužov.



Novinárka BBC Carrie Gracieová, ktorá zarábala podstatne menej ako jej mužskí kolegovia na rovnakej pozícii, sa vzhľadom na "utajovanú a nezákonnú platovú kultúru" vzdala v decembri postu šéfky čínskeho vysielania BBC.



Jon Sopel, jeden z novinárov, ktorí súhlasili so znížením platu, zarobil v rokoch 2016-17 od 200.000 do 249.999 libier. Gracieová uviedla, že ako šéfka redakcie BBC v čínskom Pekingu zarábala ročne 135.000 libier.



Najlepšie plateným zo štvorice spomínaných mužov bol Jeremy Vine, ktorý zarobil od 700.000 do 749.999 libier. Humphrys zarobil od 600.000 do 649,999 libier a Edwardsovi platili od 550.000 do 599.999 libier.



BBC dodala, že výška avizovaných platových škrtov ešte nie je známa.