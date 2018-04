Štyridsať starostov zo Saska protestovalo proti festivalu neonacistov

Sasko je považované v Nemecku za baštu pravicových extrémistov.

Ostritz 6. apríla (TASR) - Starostovia 40 obcí protestovali v piatok v spoločnom vyhlásení proti plánovanému festivalu neonacistov v mestečku Ostritz v nemecko-poľskom pohraničí, v spolkovej krajine Sasko.



"V Hornom Lužicku nepotrebujeme ultrapravicový festival! Ani v Ostritzi, ani nikde inde! Každý, kto spochybňuje ľudské práva, odvoláva sa na zločinecký systém, každý, kto bojuje proti demokracii a pluralizmu - ten tu nie je vítaný, pre toho by sa náš región nemal stať domovom," uvádza sa okrem iného podľa tlačovej agentúry DPA vo vyhlásení.



Signatári odovzdali jeho text v piatok i saskému krajinskému premiérovi Michaelovi Kretschmerovi (CDU), ktorý už predtým signalizoval, že ultrapravicové festivalové rockové podujatie nechce len tak akceptovať.



Na festivale, ktorého dejiskom by mal byť súkromný pozemok istého prevádzkovateľa hotelov, a to 20. apríla, teda v deň, keď sa v roku 1899 narodil Adolf Hitler, sa očakáva účasť približne 800 ľudí, vyplýva z informácií Stredonemeckého rozhlasu (MDR).



Sasko je považované v Nemecku za baštu pravicových extrémistov.