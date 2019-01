Súčasná rozpočtová núdza Trumpovej vlády je najdlhšia v dejinách USA

Americké federálne inštitúcie vrátane deviatich ministerstiev prišli v rámci shutdownu o zhruba 25 percent finančných zdrojov, čo sčasti ochromilo ich činnosť.

Washington 12. januára (TASR) - Americká federálna vláda vstúpila v sobotu do 22. dňa trvania tzv. shutdownu. Ide o najdlhšie čiastočné zastavenie financovania federálnych inštitúcií v dejinách krajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Americké federálne inštitúcie vrátane deviatich ministerstiev prišli v rámci shutdownu o zhruba 25 percent finančných zdrojov, čo sčasti ochromilo ich činnosť. V núdzovom režime sa okrem približne štvrtiny vládnych úradov ocitli aj ministerstvá zahraničných vecí, spravodlivosti či vnútornej bezpečnosti.



V súvislosti so shutdownom nedostalo v piatok výplatu približne 800.000 federálnych pracovníkov vrátane zamestnancov väzenských služieb, letiskovej ochrany či Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla spravodajská stanica BBC.



Tzv. čiastočný shutdown, teda pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, nastal v sobotu 22. decembra po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky prezidenta Donalda Trumpa na financovanie výstavby múru na hraniciach s Mexikom.



Podľa AP bude súčasný stav rozpočtovej núdze trvať pravdepodobne ešte niekoľko dní, pretože demokrati odmietli do rozpočtu na rok 2019 zahrnúť 5,7 miliardy dolárov požadovaných Trumpom na výstavbu pohraničného múru.



Jeho výstavba patrila k Trumpovým hlavným sľubom v prezidentskej kampani, demokrati však akúkoľvek bariéru na hraniciach odmietajú.



Doposiaľ najdlhší shutdown v americkej histórii nastal počas pôsobenia prezidenta Billa Clintona. Rozpočtová núdza vtedajšej americkej vlády trvala 21 dní, od 15. decembra 1995 do 6. januára 1996.