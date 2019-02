Súd dal pokutu veteránovi za odchod k milíciám bojujúcim proti IS

Tribunál v meste Bellinzona uznal Cosara za vinného z oslabenia švajčiarskej obrany a ohrozenia švajčiarskej neutrality.

Ženeva 22. februára (TASR) - Vojenský súd vo Švajčiarsku udelil v piatok bývalému seržantovi švajčiarskej armády Johanovi Cosarovi pokutu vo výške 500 frankov (441 eur) za to, že sa v rokoch 2013-2015 pridal k zahraničným milíciám bojujúcim proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Tribunál v meste Bellinzona uznal Cosara za vinného z oslabenia švajčiarskej obrany a ohrozenia švajčiarskej neutrality, ale zbavil ho obvinenia z verbovania ďalších ľudí do Sýrskej vojenskej rady (SVR), teda skupiny kresťanských milícií.



Hovorca súdu Mario Camelin uviedol, že Cosarovi tiež nariadili zaplatiť 1000 švajčiarskych frankov (881 eur) na pokrytie súdnych trov a dostal aj trestnoprávny postih 4500 frankov (3966 eur). Tento finančný trest bude uplatnený, iba ak sa odsúdený nasledujúce tri roky dopustí ďalšieho porušenia zákona.



Cosarovho bratranca Gabriela Hobila oslobodili od podobných obvinení.



Proti rozsudkom je možné sa odvolať, dodala agentúra AP.