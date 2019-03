Súd EÚ zamietol námietku Hamasu pre zaradeniu k teroristickým skupinám

Všeobecný súd EÚ oznámil, že zamietol každý zo siedmich argumentov predložených predstaviteľmi hnutia Hamas.

Brusel/Luxemburg 6. marca (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie so sídlom v Luxemburgu zamietol v stredu odvolanie palestínskej islamistickej organizácie Hamas, ktorá protestovala proti jej uvádzaniu na zozname teroristických organizácií Európskej únie. Únia opätovne pridala Hamas na svoju "čiernu listinu" v roku 2015.



Tlačová agentúra DPA pripomenula, že rozhodnutie EÚ o zaradení Hamasu na zoznam teroristických organizácií v roku 2001 čiastočne vychádzalo z rozhodnutí britského ministerstva vnútra a amerického ministerstva zahraničných vecí z októbra 1997, podľa ktorých bolo hnutie Hamas opísané ako zahraničná teroristická organizácia.



Hamas je významnou politickou silou na palestínskych územiach. Pri moci je v autonómnom pásme Gazy po víťazstve vo voľbách v roku 2006.



Prvostupňový súd Súdneho dvora EÚ v decembri 2014 rozhodol, že EÚ nemá dostatok dôkazov na to, aby bol Hamas aj naďalej uvádzaný na "čiernej listine" teroristických organizácií a aby voči jeho predstaviteľom boli uplatňované sankcie v podobe zmrazenia víz a aktív. Súd reagoval na opakované podnety zo strany hnutia Hamas, aby bolo vyškrtnuté z čiernej listiny.



Proti tomuto rozhodnutiu sa však odvolala Rada EÚ (členské štáty), ktorá trvala na ponechaní Hamasu na uvedenom zozname. V júli 2017 Súdny dvor EÚ rozhodol, že prvostupňový súd nemal vymazať hnutie Hamas z európskeho zoznamu teroristických organizácií a vrátil spis na opätovné posúdenie. Viedlo to k tomu, že Hamas aj naďalej zostal na čiernej listine EÚ.



Súd v stredu upozornil, že proti najnovšiemu rozhodnutiu je možné sa odvolať.



Spravodajca TASR Jaromír Novak