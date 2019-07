Súd nepovolil katalánskym separatistom zúčastniť sa na zasadnutí EP

Španielska Ústredná volebná komisia trvala na tom, že všetci novozvolení poslanci EP musia zložiť slávnostnú prísahu v Madride. Dvojica katalánskych politikov tam neprišla.

Barcelona 2. júla (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie v pondelok nevyhovel žiadosti dvojice katalánskych politikov v exile zvolených do Európskeho parlamentu (EP), ktorí žiadali o povolenie zúčastniť sa na utorkovom zasadnutí EP. Informovala o tom agentúra DPA.



Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont a exminister zdravotníctva Toni Comín v piatok požiadali Všeobecný súd Európskej únie, aby prijal opatrenia voči rozhodnutiu Európskeho parlamentu, ktorý im zabránil zúčastniť sa na utorkovom zasadaní. Uviedol to na svojej webovej stránke španielsky denník El País.



Španielska Ústredná volebná komisia trvala na tom, že všetci novozvolení poslanci EP musia zložiť slávnostnú prísahu v Madride. Dvojica katalánskych politikov tam neprišla a z toho dôvodu neboli podľa komisie na zozname zvolených zástupcov.



Obaja politici sú na úteku pred španielskou justíciou, ktorá ich v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti od Španielska obvinila zo vzbury. Zdržiavajú sa v Belgicku a Madrid zatiaľ neuspel so snahami o ich vydanie na stíhanie do vlasti. Keby sa vrátili do Španielska, hrozí im zatknutie.



Ustanovujúca schôdza novozvoleného Európskeho parlamentu, na ktorej zvolia jeho predsedu, sa uskutoční v utorok.