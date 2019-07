Súd odmietol návrh demokratov na konanie o zásahoch do volieb 2016

Demokrati tvrdia, že ruská vláda, členovia prezidentovej kampane a server Wikileaks sa tajne dohodli s cieľom ovplyvniť výsledky volieb.

Washington 31. júla (TASR) - Súd v newyorskej štvrti Manhattan odmietol v utorok návrh Demokratickej strany na začatie súdneho konania v súvislosti s ovplyvňovaní predvolebnej kampane prezidenta Donalda Trumpa v roku 2016. Informovala o tom agentúra Reuters.



Sudca John Koeltl povedal, že sa nemohol zaoberať tvrdeniami o údajnom zasahovaní Ruska do kampane, pretože existuje právna doktrína, ktorá chráni vlády iných štátov pred súdnym procesom v USA.



Vyvodzovanie zodpovednosti voči Wikileaks alebo Trumpovi v súvislosti so šírením e-mailov, ktoré boli predmetom hackerských útokov, by podľa jeho slov porušovalo prvý dodatok ústavy Spojených štátov.



Počítače Demokratického národného výboru (DNC) boli počas kampane predmetom hackerských útokov a Wikileaks zverejňovala e-maily Demokratickej strany.



Trump na Twitteri uviedol, že rozhodnutie sudcu je "ďalšie a úplné zbavenie viny a očistenie" jeho osoby a kampane. Podobne sa prezident vyjadril aj o správe špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vyšetroval možné zásahy Ruska do prezidentskej kampane.



Mueller minulú stredu vypovedal v Kongrese približne šesť hodín a vyhlásil, že jeho správa z vyšetrovania "úplne neočisťuje" prezidenta Trumpa. Dodal však, že nemohol Trumpa obviniť, lebo normy ministerstva spravodlivosti zakazujú obžalovať úradujúceho prezidenta.