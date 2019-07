Súd odročil rozhodovanie o vzatí kapitánky lode Sea-Watch 3 do väzby

Nemecká mimovládna organizácia Sea-Watch a kapitánka rovnomennej lode Carola Racketeová, zadržaná cez víkend v Taliansku, máva pred policajným autom v sicílskom prístave Porto Empedocle 1. júla 2019. Racketeovú zadržali za to, že jej loď s migrantmi bez povolenia úradov vplávala do prístavu Lampedusa.Viac ako milión eur je už na účtoch v dvoch finančných zbierkach na podporu nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch a kapitánky rovnomennej lode Caroly Racketeovej. V zbierke, ktorá sa začala minulú stredu na sieti Facebook, bolo do nedele večera 412.000 eur od viac ako 24.000 darcov.Samotným migrantom prevážaným loďou Sea-Watch 3 talianske úrady v sobotu povolili opustiť plavidlo a potom ich previezli do prijímacieho centra.

Racketeovú zadržali po tom, ako v noci na sobotu priviezla bez povolenia 40 migrantov do prístavu na ostrove Lampedusa.

Rím/Agrigento 1. júla (TASR) - Nemecká kapitánka záchrannej lode Sea-Watch 3 Carola Racketeová zostáva zatiaľ v domácom väzení. Súd v sicílskom meste Agrigento totiž v pondelok večer odročil rozhodnutie o prípadnom vydaní zatykača na utorok. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu organizácie Sea-Watch Rubena Neugebauera. Túto informáciu DPA potvrdil aj Racketeovej právnik Leonardo Marino.



Racketeovú zadržali po tom, ako v noci na sobotu priviezla bez povolenia 40 migrantov do prístavu na ostrove Lampedusa. Loď Sea-Watch 3, ktorá nedostala povolenie zakotviť v Taliansku, údajne pri vstupe do prístavu na Lampeduse vrazila do policajného člna.



Na súde sa mala 31-ročná Racketeová zodpovedať z napomáhania ilegálnej imigrácii, kladenia odporu polícii a nerešpektovania blokády talianskych teritoriálnych vôd, ktorú nariadil minister vnútra Matteo Salvini. Príslušný zákon nadobudol účinnosť v polovici júna a jeho cieľom je bojovať proti lodiam mimovládnych organizácií, ktoré Salvini obviňuje z toho, že sú pomáhajú prevádzačom. Racketeovej hrozí troj- až desaťročný trest odňatia slobody.



Loď Sea-Watch 3 vyzdvihla 12. júna celkove 53 migrantov pri pobreží Líbye. Talianske orgány neskôr umožnili vylodenie 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. V stredu loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty. Racketeová povedala, že je pripravená ísť do väzenia za to, že migrantov privezie do bezpečia.



Prijatie migrantov z lode Sea-Watch 3 ponúkli Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko. Na podporu organizácie Sea-Watch a kapitánky Racketeovej sa medzitým vyzbieralo viac než milión eur. Kapitánky sa zastal aj eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger a na jej prepustenie z domáceho väzenia vyzval nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.