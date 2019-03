Súd poslal do väzenia bývalého šéfa Trumpovej volebnej kampane

Paul Manafort v súdnej sieni, sediac na invalidnom vozíku, keďže trpí dnou, nepreukázal žiadnu viditeľnú reakciu, keď počul svoj trest.

Washington 8. marca (TASR) - Paula Manaforta, bývalého šéfa predvolebnej kampane súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, poslal súd vo štvrtok do väzenia na 47 mesiacov za finančné trestné činy. Informovala o tom agentúra DPA.



Súd v meste Alexandria v štáte Virgínia poslal Manaforta (69) za mreže za daňové a bankové podvody súvisiace s poradenskou činnosťou, ktorú vykonával pre ukrajinských politikov. Hrozilo mu až 20 rokov za mrežami, poznamenala agentúra AP.



Podľa nej Manafort v súdnej sieni, sediac na invalidnom vozíku, keďže trpí dnou, nepreukázal žiadnu viditeľnú reakciu, keď počul svoj trest.



Manafort pred vynesením verdiktu sudcovi síce povedal, že "tvrdiť, že sa cítim ponížený a zahanbený, by bolo príliš slabé vyjadrenie", výslovne sa však neospravedlnil, na čo sudca aj poukázal pred oznámením trestu.



Podľa AP Manafort čelí odsúdeniu aj v inom prípade spojenom s nezákonným lobingom, kde uznal svoju vinu. Podľa agentúry APF môže dostať až desať rokov väzenia, sudca tohto súdu vo Washingtone je prokurátorom viac naklonený.



Kancelária osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera v podaní z 15. februára vyhlásila, že súhlasí s federálnym nariadením o odsúdení, ktoré vymedzuje výšku trestu medzi 235 a 293 mesiacmi na základe obvinení z daňových a bankových podvodov, z ktorých bol Manafort usvedčený a ku ktorým sa priznal.



"Manafort sa viac ako desaťročie správal, ako keby bol nad zákonom, a pripravil federálnu vládu a rôzne finančné inštitúcie o milióny dolárov," uviedli prokurátori v podaní, dodajúc že trest odráža závažnosť jeho zločinov a má odradiť Manaforta a ďalších od páchania takejto činnosti.



Prokurátori ďalej uviedli, že Manafortov pokročilý vek by mu nemal dopomôcť k zníženiu trestu, dodajúc, že Manafort sa chystal ovplyvniť svedkov v čase, keď bol obžalovaný v dvoch okresoch.