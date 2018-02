Súd poslal za mreže dve stovky militantov z Boko Haram

Ďalších 51 osôb podozrivých z členstva v Boko Haram súd oslobodil pre nedostatok dôkazov.

Abuja 20. februára (TASR) - Nigérijský federálny súd odsúdil 205 členov militantnej skupiny Boko Haram na tresty väzenia v trvaní od troch do 60 rokov. Oznámila to v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na nigérijské ministerstvo spravodlivosti.



Ďalších 51 osôb podozrivých z členstva v Boko Haram súd oslobodil pre nedostatok dôkazov.



Hromadný súdny proces so stovkami údajných členov a sympatizantov tejto radikálnej islamistickej organizácie prebieha od októbra v kasárňach v meste Kainji v strednej časti Nigérie.



Pôvodne čelilo obžalobe viac ako 1600 osôb, viac ako 1000 z nich však už medzičasom pre nedostatok dôkazov oslobodili. Väzenské tresty už predtým dostalo 65 usvedčených bojovníkov Boko Haram.



Osoby zbavené obvinení sa budú môcť vrátiť k svojim rodinám, až keď podstúpia predpísaný rehabilitačný program.



Nigérijská armáda zadržiava desaťtisíce údajných členov a spolupracovníkov Boko Haram, niektorých aj mesiace a roky bez vznesenia obvinení.



Od roku 2009 skupina Boko Haram násilím bojuje za vytvorenie islamského štátu v moslimskej severovýchodnej časti Nigérie. Konflikt si doposiaľ vyžiadal najmenej 20.000 mŕtvych a 2,6 milióna ľudí muselo opustiť svoje domovy.



Extrémisti z Boko Haram, presadzujúci striktný výklad islamského práva šaría, prepadávajú dediny, kostoly a školy a útočia na nigérijské bezpečnostné sily, politikov a úradníkov.