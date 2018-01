Ukrajinku, ktorá vybehla pred Zemana, vyhostili z Česka

K incidentu došlo v prvý deň dvojdňových prezidentských volieb.

Praha 14. januára (TASR) - Ukrajinskú aktivistku Anželinu Diašovú, ktorá v piatok vo volebnej miestnosti vybehla pred prezidenta Miloša Zemana, odsúdili v nedeľu na trojmesačnú podmienku s ročnou skúšobnou dobou. Zároveň ju na rok vyhostili z Českej republiky, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Obvodný súd pre Prahu 5 začal prerokúvať celý prípad len v nedeľu podvečer, a to v skrátenom konaní. Dvadsaťsedemročnej žene, ktorú na súd priviezli z cely predbežného zadržania, hrozili až dva roky väzenia za výtržníctvo.



Diašová sa pred súdom označila za nevinnú, avšak udelený trest prijala, pretože sa chcela čo najskôr dostať naspäť na Ukrajinu. Príslušný trestný príkaz sa tak stal právomocným.



Jej obhajkyňa Lucie Hrdá zdôrazňovala, že Diašová nemienila na Zemana zaútočiť, ani sa s ním dostať do fyzického kontaktu. Akcentovala tiež fakt, že jej mandantka nebola ozbrojená. "Preto mala zdvihnuté ruky, aby bolo vidieť, že nemá zbraň," uviedla obhajkyňa.



Diašová chcela podľa nej varovať Čechov, že ak budú voliť Zemana, mohli by sa stať obeťou silnejúceho vplyvu Ruska, podobne ako Ukrajina.



K incidentu došlo v prvý deň dvojdňových prezidentských volieb v Česku vo volebnej miestnosti v okrsku Praha 13, krátko po tom, ako tam prišiel odovzdať hlas prezident.



Ešte pred vhodením hlasovacieho lístka do urny sa k Zemanovi vrhla polonahá aktivistka z ukrajinského feministického protestného hnutia Femen s výkrikom Zeman - Putin's slut (Zeman - Putinova fľandra). Rovnaké heslo mala napísané aj na hrudi. Ženu okamžite spacifikovala Zemanova ochranka, ktorá tiež vyviedla prezidenta z miestnosti.



Podľa polície sa Diašová do volebnej miestnosti v Prahe-Lužinách dostala zrejme na falošný novinársky preukaz. Podľa informácií denníku právo však Zemanova ochranka preukazy novinárov vôbec nekontrolovala.